Sarah Mardaga, doyenne de Herve : « C’est une fierté d’être allé jusqu’en finale »

Cette maman de quarante-deux ans a débuté sa carrière footballistique cette saison, et jouer la coupe jusqu’à son terme relevait presque du miracle. "Cela fait deux ans que cette équipe est née et être en finale de la Coupe de la province est quelque chose de surprenant. Tout est relativement nouveau pour la plupart des filles dans l’équipe et nous n’en espérions pas autant. Être la plus âgée ne change rien si ce n’est que je dois me surpasser pour montrer l’exemple. Et puis, il règne une telle osmose dans le groupe que jouer avec des filles de l’âge de mon fils, ça me rajeunit" entame-t-elle.

Venir à bout des Liégeoises lors de cette finale contre le FC Liège B, elle savait que ce n’était pas possible même si aucun match n’est gagné d’avance. "On se devait de jouer cette finale du mieux qu’on pouvait mais on était bien conscientes de l’écart de niveau entre leur équipe et la nôtre. Leur victoire ne se discute pas, félicitations à elles. Pour nous, c’était magique de pouvoir disputer cette rencontre après notre superbe parcours contre des équipes jugées plus fortes que nous. Nous sommes très heureuses d’avoir pu déplacer autant de monde pour nous encourager et nous gagnerons, sans aucun doute, la troisième mi-temps" , rigole enfin notre interlocutrice. Il serait difficile d’en douter à l’écoute de leur devise: "Fromagère, boit des bières et ne craint pas l’adversaire. Gagnante ou perdante, toujours contente."