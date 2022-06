Pourquoi? Parce que "suite au retrait de 2 équipes de P4, il s’avère que nous avons aujourd’hui 111 équipes dans cette division" , indique Didier Petitjean, senior manager.

Du coup, ajoute-t-il, "le Comité Provincial a décidé de refaire des séries provisoires de 4e provinciale et ce, pour avoir des séries de 15 ou 16 équipes à la place de séries de 14 principalement."

De quoi gommer certains choix qui étaient loin de faire l’unanimité? Comme précisé dans L’Avenir , Battice B, par exemple, manquait ses derbys avec Herve B, Charneux, Bolland et Olne B en étant versé en P4G et non P4F. Dans l’autre sens, Soiron se retrouvait "isolé", en P4F, par rapport aux autres matricules de Pepinster, l’Entente Pepine B et Cornesse B (P4G). Ailleurs, Chevron aimerait rester dans l’arrondissement de Verviers et non être mis en P4B ainsi que prévu cette saison par le CP.

À noter que la réunion de ce jeudi 9 juin pour recevoir les clubs qui souhaitaient changer de série est reportée et ce, pour toutes les divisions.

Les nouvelles séries seront annoncées jeudi ou vendredi de cette semaine.