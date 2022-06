Marc Müller, placé en pointe de l’attaque, se veut élogieux quand il s’agit de parler de ses équipiers. "On croyait vraiment en nos chances pour remporter cette finale. On avait été prévenu que Thisnes, c’est techniquement fort. On savait qu’ils n’avaient perdu aucun match et marqué beaucoup de buts mais on savait aussi que dans notre série, il y a beaucoup plus d’équipes redoutables. Et puis avec l’état d’esprit qui règne dans l’équipe et je dirais même dans le club: le FC Eupen, c’est une grande famille" raconte-t-il.

Le numéro 7 de la seconde équipe du FC Eupen n’était pas content de sa saison en termes de statistiques. En effet, avec trois buts au compteur en ayant joué presque tous les matchs, le bilan n’était, selon lui, pas assez satisfaisant. "J’avais dit à un copain avant la finale que si je ne marquais pas, j’arrêtais (rires) . Bien sûr, c’était une plaisanterie mais j’ai besoin de me remettre en question et même si je joue bien, c’est important de marquer des buts en jouant à ma position. J’ai marqué nos deux premiers buts contre Thisnes, j’étais heureux de montrer la voie et puis le reste de l’équipe a bien joué, comme on l’avait prévu" précise le joueur, avant d’ajouter qu’à l’approche de la quarantaine, il n’envisage pas de raccrocher les crampons de sitôt. "J’ai encore de bonnes jambes et puis, je fais mon travail sur le terrain. Remporter cette coupe ça ne donne pas envie de passer à autre chose. Ça va rester un merveilleux souvenir mais on aimerait encore faire grandir le FC Eupen et je veux faire partie de l’aventure" , conclut Marc Müller.