L’AS Eupen transfère Regan Charles-Cook (Ross County)

La nouvelle recrue des Pandas est originaire de Londres et a commencé sa carrière sportive dans le centre de formation du FC Arsenal. Regan Charles-Cook a ensuite rejoint le Charlton Athletic à l’âge de 18 ans. De 2018 à 2020, il a joué pour le club de troisième division anglaise FC Gillingham (41 apparitions, 6 buts).

En 2020, il a rejoint le club écossais de première division Ross County, pour lequel il a fait 69 apparitions et marqué 12 buts. Il a été désigné meilleur joueur et meilleur buteur de Ross Country pour une saison 2021-2022 exceptionnelle, au cours de laquelle il a marqué 10 buts en tant que joueur de base de son club.Depuis 2021, Regan Charles-Cook a disputé quatre matches internationaux pour la Grenade.

"Après une saison 2021-2022 extrêmement réussie, plusieurs clubs étaient intéressés à engager Regan Charles-Cook. Nous sommes d’autant plus heureux qu’il ait opté pour l’AS Eupen. Grâce à sa vitesse et à sa capacité à marquer des buts, il peut donner du rythme, de la pression et des impulsions importantes à notre jeu" , commente Christoph Henkel, directeur général de l’AS Eupen.