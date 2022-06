L’AS Eupen recrute Isaac Christie-Davies, passé par Liverpool et Chelsea

Ce mercredi 8 juin, le club a ainsi annoncé l’arrivée d’Isaac Christie-Davies, qui a signé un contrat de deux ans avec l’AS Eupen, soit jusqu’au 30 juin 2024.

Ce médien à vocation offensive, dont la valeur est estimée à 300 000 € , évoluait au FC Barnsley, club de 2e division anglaise.

Auparavant, Isaac Christie-Davies a été formé au FC Chelsea et a joué pour les U18 et les U23 du club londonien avant de rejoindre le FC Liverpool en 2018. Sous la direction de Jürgen Klopp, il a fait ses débuts professionnels lors d’une rencontre contre Aston Villa. Début 2020, il a été prêté au Cercle de Bruges, entraîné à l’époque par le nouvel entraîneur d’Eupen Bernd Storck, mais n’y a pas joué en raison d’une blessure. En septembre 2020, il a été transféré au FC Barnsley. Au cours de la première moitié de l’année 2021, la nouvelle recrue d’ Eupen a été prêtée au DAC Dunajska Streda, club de première division slovaque entraîné à ce moment-là par Bernd Storck. Au DAC Dunajska Streda, il a disputé 10 rencontres de la Fortuna Liga (la plus haute division) jusqu’à la fin de la saison.

Christie-Davies a aussi disputé 4 matchs internationaux avec les U21 du Pays de Galles (depuis 2018). Au total, il a participé à 59 matchs avec les U23 du FC Chelsea et du FC Liverpool ainsi qu’à 3 rencontres des équipes premières de Barnsley et Liverpool.

"Isaac dispose d’une très bonne technique et est extrêmement engagé, rapide et bon joueur. Il s’inscrit donc parfaitement dans la vision de notre nouvel entraîneur Bernd Storck. De plus, à l’ âge de 24 ans, il dispose certainement encore d’un potentiel de développement et correspond au concept de la KAS Eupen de développer les talents" , se réjouit Christoph Henkel, directeur général de l’AS Eupen.