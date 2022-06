Farouk Kourbanov dépossédé de sa ceinture à Cardiff: «Plus haut que ça, il n’y a pas»

"Je ne voulais pas lâcher l’affaire, j’ai tout de même essayé même si ça a changé la physionomie du combat, indiquait Farouk (30 ans). Ça fait mal mais on est des hommes, ça fait partie des risques du métier. Je ne dis pas que j’aurais gagné sans cette mâchoire cassée, mais j’aurais livré un meilleur combat face au n°2 mondial. Honnêtement, il ne m’a pas impressionné plus que cela. Au niveau de la technique et de la vitesse, je n’ai pas l’impression d’avoir été dépassé. J’ai déjà eu des combats plus difficiles. Dommage, ce crochet droit…"

Malgré la défaite et la ceinture perdue, Farouk voulait tout de même retenir du positif de sa soirée galloise. "Honnêtement, c’est un plaisir d’être sur le ring lors d’une telle soirée. On peut dire ce qu’on veut, c’est le niveau mondial. Plus haut que ça, il n’y a pas. Cela reste une belle expérience de ma vie. J’ai boxé le 2e mondial. Je peux aussi dire que j’ai boxé un champion du monde puisque Joe Cordina (NDLR: Que Farouk avait affronté en 2021, battu aux points) l’est devenu au cours de la soirée."

D’origine ouïghour, le boxeur du BC Essalem est monté sur le ring enveloppé dans le drapeau de son peuple. Pour lui marquer son soutien. "Avec tout ce qu’il se passe… C’était ma façon de montrer que je pense à eux. J’ai d’ailleurs eu des retours du monde entier. Je vais maintenant prendre du repos, en famille (il a 3 enfants) et me changer les idées après une préparation de 4-5 mois qui aura été intensive."