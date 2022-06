Valentin Bomboir et Elsaute ont pris la Coupe comme elle venait contre Aubel (vidéo)

Sur le grand terrain visétois, les Elsautois ont su conserver leur avantage, après le but de Crosset. "C’est sûr que ce terrain, ça change de celui d’Elsaute , poursuit Valentin. Physiquement, on a eu un peu de mal sur la fin et on sait que c’est la grande force d’Aubel. On a été solidaire, ça a fait la différence."

Le SMS de Jean-Marie

Les Elsautois savaient qu’ils pouvaient remporter la première Coupe provinciale de l’histoire du club, partagé ce lundi entre son traditionnel tournoi de jeunes et la finale de la Coupe.

"J’ai reçu un petit message d’encouragements de Jean-Marie Demonceau (NDLR: le trésorier), que j’ai transmis à l’équipe. Ça nous a fait plaisir et ça nous a boostés." En bon capitaine, c’est Valentin qui a été le premier à soulever le trophée. "Je suis au club depuis mes 5 ans, ça me fait évidemment plaisir. La Coupe, on en a un peu rigolé entre nous toute la saison en disant que c’était notre objectif principal. C’était peut-être la meilleure façon de l’aborder, finalement."

La saison prochaine devra être celle de la confirmation pour ce groupe. "Il sera compliqué de faire mieux , reconnaît le capitaine elsautois. On sera un peu plus attendus. Notre objectif sera de proposer du beau jeu. On reparlera du classement espéré en juillet."