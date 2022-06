En effet, alors qu’il avait déjà repris l’équipe en main en mars dernier suite au départ de Patrick Tamburrini , Toni Castagna ne poursuivra pas l’aventure chez les Béliers. Alors qu’il devait bel et bien être à la tête de l’équipe pour la saison 2022-2023, le désormais ex-entraîneur des Verviétois a décidé de quitter le club.

"Mon ADN ne correspondait plus avec celui de Verviers. Je vais au foot pour m’amuser et sur les quelques mois que j’ai presté, je ne m’amuse plus. Je préfère le dire maintenant, car je sais que je n’allais pas durer longtemps comme ça" , explique le désormais ex-entraineur des Béliers. Dans le rang des dirigeants verviétois, on se dit surpris et on préfère "ne pas faire de commentaire" comme l’indique le directeur sportif José Deliège.