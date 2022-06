Thomas Binot: «Je retiendrai d’Aubel ce formidable esprit familial»

Au moment d’analyser son dernier match en vert et blanc, le jeune homme était lucide et comprenait les critiques lancées par son entraîneur.

"Il n’a pas tort quand il dit qu’on n’a pas été à la hauteur , reconnaît-il. C’est vrai, on n’a pas fait notre job. Pourtant, on a eu une meilleure possession du ballon mais on a manqué de justesse dans la dernière passe et on n’a pas réussi à se créer des occasions. Et puis, on n’a pas eu de chance avec cette frappe de Boulton sur la latte et ce but évitable qu’on prend et qui oblige à courir après le score."

Thomas quittera donc le club sur une déception. "Je n’ai connu qu’Aubel en séniors et j’aurais vraiment voulu partir sur une note positive mais finalement ce n’est pas cette finale que je vais retenir de mes cinq années passées ici. Ce qui m’a marqué, par contre, c’est ce formidable esprit familial, avec une magnifique ambiance et un engouement particulier des supporters. On l’a encore vu lors de cette finale. Cela n’a pas été une décision facile de les quitter mais je tiens vraiment à les remercier tous."

«Saisir chaque minute pour apprendre»

Cap désormais le niveau supérieur pour ce jeune homme qui rejoindra Dison (D2 Amateur) la saison prochaine. "Beaucoup de nouveautés pour moi car je vais découvrir un nouveau groupe mais aussi un autre niveau. Mon premier objectif sera de m’intégrer et je vais essayer de saisir chaque minute pour apprendre." À seulement 20 ans, sa marge de progression est, en effet, encore importante.