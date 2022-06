Vainqueur d’Aubel, Elsaute s’offre la coupe de province pour ses 60 ans (photos et vidéo)

Elsaute a écrit une nouvelle page de son histoire. Pour ses 60 ans d’existence, que le club fêtera dans quinze jours, les Etoilés se sont offerts, pour la toute première fois, la coupe de la province. Une consécration pour Boris Dome et ses hommes, auteurs d’un excellent championnat qu’ils ont donc conclu de la plus belle des manières. « On a matérialisé notre super saison » , se réjouit le coach qui, pour venir à bout d’Aubel, a misé sur sa bonne organisation. « On a joué 25 très bonnes premières minutes, puis on a fait bloc avec nos qualités » , résume le T1.