Ainsi, les équipes de jeunes d’Eupen, des U11 aux U18, se mesureront la saison prochaine à nouveau aux clubs de l’élite du football junior belge tels qu’Anderlecht, Club Brugge, Genk ou encore le Standard de Liège. Parmi les 25 clubs professionnels belges, 12 clubs prendront le départ en Elite 1, 13 clubs joueront en Elite 2, dont 6 clubs de la division D1A.

"Même si nous étions la saison passée, avec nos équipes, le meilleur club en Elite 2, je ne m’attendais personnellement pas à une promotion en série A, car les critères sportifs ne jouent qu’un rôle secondaire. La joie et la motivation de travailler avec encore plus d’engagement pour prouver que nous méritons de jouer dans la classe supérieure n’en sont que plus grandes" a déclaré Nicolas Collubry, le directeur sportif des Panda Youngsters, avant d’ajouter: "La confiance que de nombreux joueurs talentueux et leurs parents ont placée dans la qualité de notre formation a été récompensée" .