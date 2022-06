Arbitre: Mme Deckers.

Cartes jaunes: Denozi, D’Amico.

Buts: Denoz (0-1, 0-2, 10e 14e), Machiels (0-3, 16e), Denoz (0-4, 20e), Delcourt (0-5, 59e), Gaillard (0-6, 72e), Biemar (0-7, 75e), Machiels (0-8, 77e), Denozi (0-9, 84e), Lobue (0-10, 86e).

HERVE: Xhonneux, Vandromme, Beuvens, Delhez, Waucomont, Valentin, Lavet, Lemaire, Liegeois, Colin, Charlier, Delsemme, Herkenne, Bonhomme, Mardaga, Dorjoux, Izzi.

FC LIEGE B: Marchal, Machiels, Denoz, Ledain, Sterck, Dejardin, Freson, Bay, D’Amico, Gaillard, Benahmedi, Kohlen, Delcourt, Lobue, Biemar, Barbier, Denozi.

Avec quatre-cent – vingt-et-une entrées, c’est une assistance digne des grands rendez-vous qui a fait le déplacement au stade de la Cité de l’Oie à Visé.

C’est une véritable marée bleue et jaune qui s’est massée dans les tribunes pour encourager l’équipe féminine du FC Herve lors de cette finale de Coupe de la province.

On constate toutefois d’entrée de jeu que les échanges risquent d’être déséquilibrés et le marquoir le confirme à la 20e quand il affiche (déjà) 0-4 en faveur des Liégeoises. C’est aussi le score au repos.

Au retour des vestiaires, les Fromagères tiennent le coup mais le score de forfait est acté à l’heure de jeu et ensuite, il n’y en aura plus que pour les Sang et Marine qui remportent cette finale sur un score sans appel: 0-10.

"On savait qu’on allait affronter une équipe qui ne boxe pas dans la même catégorie que nous et ça s’est vérifié. L’expérience a fait la différence. Rencontrer certaines filles qui jouent en nationale, ça complique les choses mais on ne peut que féliciter Liège pour sa victoire indiscutable. Il faut surtout retenir notre parcours fantastique et la fête sera belle tout de même quand on voit la foule qui s’est déplacée pour nous encourager malgré l’horaire matinal de notre rencontre" analyse Michel Boutet, l’entraîneur de Herve.

À noter que les équipes U16 et U19 de Herve se sont toutes deux hissées en demi-finale de la Coupe étant éliminés par les gagnants. Une saison réussie pour le club du Plateau.