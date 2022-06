Arbitre: M. Dridelli.

Carte rouge: V. Petit (directe, 90e)

Cartes jaunes: Ordonez, Fabian, Laschet; Landrain.

Buts: Müller (1-0, 2-0, 8e, 24e) V. Petit (2-1, 39e) B. Petit (3-1 csc, 57e), V. Petit (3-2, 66e), Malmendier (4-2, 90e).

FC EUPEN B: Haag, Forster, Lambertz, Nargalic, Ordonez, Laschet (77e Kauth), Weinberg (75e Ruelle), Neumann (75e Laberger), Fabian, Bollen (78e Malmendier), Müller (84e Vronen).

WALLONIA THISNES: Daniel, Mbarga, Heptia, Belme, B. Petit, Parthoens, Pier (46e H’Mamou), Vanderveck (75e De Nuccio), Landrain (65e Verlaine), Lourenço De Almeida (46e Dierickx), V. Petit.

Les deux équipes nous ont offert un spectacle digne des divisions supérieures à la P4. Sur papier, il n’y avait pas photo, le match était joué d’avance. Mais la vérité, en football, se trouve sur le terrain. Le FC Eupen B en a fait la preuve, une fois de plus. En s’offrant le scalp du Wallonia Thisnes (avec ses "Galactiques") et donc en s’adjugeant la Coupe de la province P3-P4, l’équipe germanophone a réalisé un véritable exploit.

"Avant le match, tout le monde nous donnait logiquement battu contre cette armada. Cependant, on croyait en nos chances et j’ai senti mes gars vraiment concentrés en arrivant au stade" , explique Andy Malmendier, le joueur-entraineur eupenois.

Sans une approximation du portier germanophone, le résultat aurait été de 2-0 à la mi-temps grâce à un doublé de Müller, mais l’arbitre siffle la pause sur le score de 2-1, Valentin Petit ayant réduit la marque. Peu avant l’heure de jeu, le frère du buteur de Thisnes, Benjamin Petit, rend deux longueurs d’avance à Eupen en trompant son propre gardien d’une superbe tête. Neuf minutes plus tard, Valentin Petit réduira la marque en inscrivant son doublé. Mais en toute fin de match, sur un coup-franc, c’est le joueur-entraineur d’Eupen B, fraichement monté au jeu, qui donnera au marquoir son allure finale: 4-2 en faveur des Bleu et Blanc. "C’est un jour historique pour le FC Eupen. Tous ceux qui ont participé à cette fête s’en souviendront toute leur vie. Nous avons formé un vrai groupe sur le terrain, avec solidarité et abnégation. C’est pour ces belles valeurs que les supporters se déplacent pour nous encourager. Nous avions à cœur de leur rendre, et cette victoire est aussi la leur", conclut Andy Malmendier.

Nos photos de la rencontre seront disponibles dans cet article, plus tard dans la soirée.