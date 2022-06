Examen d’entrée réussi pour les 24 Heures de Spa Moto (photos)

Rien, ou presque, n’aura été épargné aux organisateurs des 24 Heures de Spa Moto pour le retour du championnat du monde d’endurance. Après un départ donné sous un chaud soleil, la course aura été animée jusqu’au dernier tour. Alors que cinq constructeurs différents avaient joué les premiers rôles au gré des ennuis mécaniques, chutes et autres rebondissements, dimanche matin la pluie s’invitait avant qu’à moins de trois heures de l’arrivée, une casse moteur ne répande son huile sur une bonne partie du circuit. La direction de course décidait d’arrêter la course pour procéder à un long nettoyage de la piste. Un nouveau départ était donné pour dix dernières minutes saluant la première victoire de BMW dans une épreuve de 24 Heures grâce à une équipe belge, alors que la troisième place se jouait au sprint. Finalement, cette dernière marche du podium échappait à notre compatriote Xavier Siméon et ses équipiers de la Suzuki numéro un pour une demi-seconde seulement.