Adrien Crosset, buteur avec Elsaute en finale contre Aubel : « La sortie rêvée »

Un but décisif et un trophée en guise de cadeau d’adieu. L’avant-centre Adrien Crosset n’a pas manqué sa sortie sous le maillot elsautois. " Je ne pouvais pas imaginer mieux, c’est le dernier match dont j’avais rêvé, souriait le buteur elsautois. On a bien entamé cette finale, on était bien en place et on a la chance de marquer sur notre première occasion franche. Dans les 15 dernières minutes de la première mi-temps, on a souffert, ils ont accumulé les corners, mais on rentre tout de même avec le 0. C’était l’objectif. En deuxième période, on a géré tout en leur laissant la possession. Mais ils n’ont pas été forcément dangereux. Je pense que cette victoire est méritée, nous avons été plus efficaces."