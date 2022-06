Diawandou Diagne , le premier académicien à avoir rejoint Eupen via Football Dreams, a transité par le Barça via un étrange transfert.De retour à Eupen, il a quitté l’AS en 2019 pour l’Inde (Odisha), puis la Finlande et à 27 ans, il a désormais rejoint le championnat…soudanais.

Le Malien Abdoulaye Sanogo , présenté comme l’un des meilleurs de sa promotion, n’a pas percé à Eupen.À 25 ans, il en a fini avec le football et vit de petits jobs à New York.

L’un des plus talenteux, Ibrahim Diallo , a vécu une superbe expérience à Valence avant de revenir à Eupen et d’être gravement blessé. Contraint d’arrêter le football plus tôt que prévu, le défenseur s’est reconverti en tant qu’analyste vidéo et fait partie des employés du club eupenois.

Après avoir quitté Eupen en 2019, le longiligne gardien Babacar Niasse a signé à Tondela, en D1 portugaise.Sénégalais, il a été naturalisé Mauritanien et a intégré l’équipe nationale.

Raoul Kenne a fondé une famille en Belgique et se plaît à Maasmechelen, en Nationale 1.

Samuel Asamoah (4 ans à Saint-Trond) a su se faire un nom en Belgique, avant de surprendre tout le monde en rejoignant la Roumanie.

Éric Ocansey a retrouvé Jordi Condom à Waasland-Beveren après une pige à Courtrai.

Samba Ndiaye taquine le ballon en Nationale 3 française, où il croise parfois Alassane Diallo et Ibrahima Diedhiou.

Ils sont nombreux à poursuivre leur carrière au sein de championnats de seconde zone.Anthony Bassey joue à Oman, Odeni George preste au Koweit, Jasper Uwaegbulam a roulé sa bosse en Estonie (7 saisons) puis en Finlande. Abdullahi se trouve en Arménie, où Happy Simelela a transité avant de disparaître des radars.

Phakamani Mngadi tente de se relancer chez lui, en Afrique du sud. C’est ce qu’a su faire Carlos Martinez au Costa Rica. Alma Wakili (Macédoine puis Ukraine) n’a pas eu la "réussite" de Solomon Udo , naturalisé arménien et devenu international, tout en jouant au Kazakhstan.

Les plus "belles" carrières sont, pour l’instant, celles de Henry Onyekuru (Anderlecht, Monaco, Galatasaray, Olympiakos; bien qu’il peine à confirmer) et de Moussa Wagué , qui a participé à la Coupe du monde 2018 avec le Sénégal, avant de décrocher un contrat jusqu’en 2023 au FC Barcelone, où il s’est gravement blessé et tente de retrouver ses sensations.

Issus des ultimes cuvées de Football Dreams, Isaac Nuhu , Abdul Manaf Nurudeen , Sibiry Keita et Ignace N’Dri sont toujours à Eupen. Ce sont les derniers représentants du "projet" au Kehrweg.

Enfin, impossible de ne pas avoir une pensée pour le gardien John Felagha et le gaucher Ntuthuko Radebe , respectivement décédés en 2020et en 2017.