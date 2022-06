Arbitre: Mme. Deckers.

Absentes à Herve: aucune.

Après avoir bouclé leur championnat (P2B) à une honorable septième place, les Herviennes disputent ce lundi la finale de la Coupe de province. "C’est la cerise sur le gâteau pour notre première saison complète" , commente leur coach, Michel Boutet.

Après avoir éliminé Seraing Athlétique, Oudler et enfin Sart Tilman aux tours précédents, Herve a bien entendu envie d’aller jusqu’au bout. "Nous avons remporté nos trois matches contre des équipes dites plus fortes. Surtout, je retiens notre victoire, aux tirs au but, contre Sart Tilman alors que nous étions menés 4-1 à trente minutes de la fin" , note l’entraîneur.

«Liège B, pas dans la même catégorie»

Lundi matin, contre les Liégeoises, la tâche ne s’annonce pas plus simple. En championnat (P2A), ces dernières ont remporté leurs vingt rencontres pour terminer avec le maximum de points, tout en inscrivant… 203 buts et elles n’en ont encaissé que trois. "Notre adversaire n’est pas dans la même catégorie que nous. Elles n’ont jamais été battues cette saison, cela s’annonce compliqué.Mais peu importe le score final, je sais qu’on va tout donner et j’espère qu’on livrera un bon match. La clé de la rencontre? Les filles devront être bien engagées et bien positionnées, surtout face à des dames qui seront peut-être plus âgées" , dit-il à propos de son équipe, qui compte plusieurs jeunes de 14-15 ans. "J’espère qu’on fera bonne figure et que les supporters seront là aussi pour nous soutenir, même si c’est un lundi matin" , conclut Michel Boutet.