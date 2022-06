Arbitre: M. Herremans.

Absents à Aubel: Charef est le seul absent du côté aubelois. Le coach a 20 joueurs à sa disposition.

Absents à Elsaute: Counet et Di Nicolas sont suspendus.

Aubel et Elsaute ont l’occasion de terminer en beauté cette saison 2021-2022 qui aura été particulièrement longue. "Cette finale arrive tard mais c’est une belle récompense pour la saison que nous avons réalisée, aussi bien nous qu’Aubel , souligne le mentor de l’Étoile, Boris Dome. On va jouer sur un beau terrain et il y aura du monde, ce sera chouette. Mais, comme on dit, une finale ça se gagne et on va essayer de mettre en place quelque chose pour l’emporter. Surtout qu’aucun de mes joueurs ne l’a encore gagnée."

Mais dans quel état d’esprit et de forme seront les vingt-deux acteurs en cette période de l’année? "Après la demi-finale contre Hombourg, j’ai donné dix jours de congé à mes gars , précise le coach elsautois. On verra si c’était la bonne méthode mais ils en avaient vraiment besoin. Il ne faut pas oublier qu’il s’agit en plus d’une saison post-covid. Mais les joueurs vont se ressourcer car c’est une finale et ils savent qu’ils n’auront peut-être plus l’occasion d’en disputer."

Même sentiment du côté aubelois où le club aimerait rajouter la Coupe à son palmarès. "On sent qu’il y a une effervescence autour de cette finale , se réjouit Tony Niro. Le coach des Verts a senti des joueurs concernés à l’entraînement. "On a prouvé contre Fize, en demi, qu’on était encore frais et que les joueurs ont bien récupéré. On n’a pas encore réussi à battre Elsaute cette saison et ce sera une excellente occasion de rectifier le tir." Voilà qui promet une finale passionnante entre deux équipes du top de la P1.