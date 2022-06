Arbitre: M. Dridelli.

Absents au FC Eupen B: Hepp, Steils (blessés); Mertens (suspendu); Nargalic, Ruelle, Malmendier (incertains).

Les finales de Coupe de Province se jouant sur terrain neutre, c’est à Visé que le FC Eupen B va clôturer sa belle saison en affrontant le Wallonia Thisnes. Les Germanophones savent que la tâche sera difficile mais ils veulent tout de même faire bonne figure face aux Thisnois, qui partent favoris. "J’ai pris quelques renseignements et je me suis laissé dire que cette équipe n’a rien à faire en P4 (Ndlr: ils sont d’ailleurs champions et montent en P3). Ils ont un budget colossal alors que notre équipe joue pour le plaisir et l’aspect financier n’entre pas en ligne de compte. Cela dit, ça reste un match de football et rien n’est écrit à l’avance. Nous voulons profiter de cette récompense que les joueurs ont mérité durant cette magnifique saison" , entame le joueur-entraîneur des Bleus, Andy Malmendier.

La seconde équipe du club ne pourra compter que sur elle-même puisque les joueurs champions en P2C profitent d’un week-end de fin de saison en Croatie. Même si l’objectif initial n’était pas d’en arriver là, les Eupenois vont tout donner, pour ne rien regretter. "La seule chose que j’espère, c’est de ne pas subir un revers trop lourd. Nous voulons donner une bonne image du club et de notre équipe. Si finalement l’adversaire est plus fort, on aura plus qu’à les applaudir et les féliciter pour leur victoire. Nous aurions préféré monter en P3 plutôt que de jouer cette finale mais on en est là et les joueurs peuvent être fiers du travail accompli car moi, je le suis. C’est une récompense de notre belle saison et ce sont tous les joueurs de la P4 qui vont pouvoir participer à ce moment qu’ils ont mérité" , avoue-t-il.

Après avoir rencontré, et donc écarté, quatre équipes évoluant en P3, c’est un nouveau gros morceau qui se dresse face aux hommes d’Eupen. Ce sera peut-être le match le plus compliqué à gagner mais le football n’est pas une science exacte et les Germanophones espèrent pouvoir déjouer les pronostics en l’emportant.