Marc Duthoo avant la finale de Coupe Aubel - Elsaute : « J’aurai du mal à retenir une petite larme »

Le RFC Aubel, qui jouera en blanc, a décidé de marquer le coup. Ainsi, une "fan zone blanche" sera organisée dès 11h sur le parking du stade, l’ambiance sera assurée par DJ Sergio. À 15 heures, les supporters aubelois descendront vers Visé (possibilité de réserver des places pour le car au prix de 10 € via l’adresse mail fanzone@raubelfc.be).

En blanc avec une touche de vert

"On encourage vraiment nos supporters à venir en blanc, avec une touche de vert, pour marquer la différence avec les supporters d’Elsaute" , précise le président qui aura tout de même un double sentiment ce lundi. "D’un côté, j’aurai un pincement au cœur. De l’autre, je serai soulagé. Car nous avons trouvé un successeur à la hauteur avec Michel Remacle. Il a la même philosophie que nous, il est hyper motivé. Si on gagne, j’aurai du mal à retenir une petite larme, je l’avoue. Mais cette saison a déjà été fantastique après plusieurs saisons frustrantes à tout niveau."

Si la réussite des équipes premières est une satisfaction, c’est surtout l’inauguration des nouvelles infrastructures que l’homme d’Aubin-Neufchâteau retiendra de son mandat. "C’est ce dont je suis le plus fier: avoir pu amener de nouvelles infrastructures que beaucoup nous envient et qui nous ont permis de recruter de nouveaux jeunes et de maintenir un certain niveau de formation à Aubel sous la houlette de Jean-Marie Houben. Je me souviendrai aussi des diffusions des matches des Diables sur écran géant. Aubel est un club magnifique."

Pas de regrets

Par contre, pas de place pour les regrets. "Je n’en ai aucun. C’est vrai que plusieurs saisons, la P1 a joué pour ne pas descendre avant de se sauver sur le fil. Dans ces cas-là, on a l’impression que rien ne va. Mais cette saison, avec un coach de la trempe de Tony Niro qui a pu travailler une vraie saison complète, je pense qu’on a enfin fait le pas pour se stabiliser dans la colonne de gauche." Devenu supporter d’Aubel alors qu’il jouait à Plombières en P2 – "Je faisais 20 km à vélo pour venir voir les Hansen, Chauveheid, Niro…" – Marc Duthoo ne sera bien sûr pas retraité lorsqu’il remettra son mandat présidentiel à Michel Remacle, fin juin. "Je ne vais pas m’ennuyer, c’est sûr. Je vais suivre mes fils au football, prendre le temps de rouler à vélo. Et puis je suis directeur des événements chez RTL. Dans deux semaines on va monter le Galibier avec Jean-Michel Zecca et 400 personnes pour le Télévie."