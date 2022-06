Après une demi-saison à Dison et un transfert à Belisia en janvier dernier , l’attaquant a décidé de retourner dans une écurie qu’il connaît bien: le FCWiltz, en D1 luxembourgeoise.

"J’avais envie de changement et Wiltz m’a fait une proposition" détaille David Timmermans. "J’avais quitté le club car le courant ne passait plus avec l’ex-entraîneur de Wiltz.J’avais alors rejoint Dison. Mais il y a désormais un autre coach que je connais bien et que j’apprécie car j’ai joué avec lui: il s’agit de David Vandenbroeck . J’ai signé pour une saison" ajoute encore le Verviétois, qui va retrouver l’élite au Grand-Duché du Luxembourg.