Juin 2012, quand le Qatar s’offrait l’AS Eupen: «C’était ça ou la faillite»

"Après la première saison d’Eupen en D1 et la relégation, le directeur de l’époque Manfred Theissen m’avait demandé de reprendre le rôle de CQ" se souvient Joseph Radermacher. "Nous avions d’importants problèmes financiers et, soyons clairs: Aspire n’est pas arrivé au club du jour au lendemain.Cela s’est fait par des relations d’avocats."

À l’époque, l’Aspire Academy cherche un club en Europe pour y envoyer ses jeunes promesses.D’abord les Africains du projet Football Dreams, et, quelques années plus tard, les (futurs) internationaux Qataris. "Ils avaient notamment choisi la Belgique car le salaire pour les joueurs extracommunautaires n’était pas trop élevé.Ailleurs (NDLR: Estoril au Portugal était une autre piste), c’était parfois le double ou le triple.En Belgique, ils avaient trois pistes: Eupen, Tubize et un club de la province de Luxembourg."

C’est Eupen qui a été choisi avec, le 6 juin 2012, l’officialisation du rachat du club par le Qatar et Aspire, estimé à 4 millions d’euros.Dix ans déjà. "Dans un premier temps, on ne se rendait pas vraiment compte de ce que ce rachat signifiait. Mais en tant que serviteur de club, on essaye de faire perdurer ce qu’on aime dans la vie.Et puis on sait aussi que c’était ça ou la faillite!"

Après avoir connu l’Alliance "familiale", Joseph Radermacher a vu le club se transformer. "Malheureusement, cette professionnalisation fait un peu perdre la vie de club telle qu’on la connaissait en amateurs, avec trois entraînements par semaine, des discussions avec le comité le jeudi, des réunions tardives. On se répartissait les différentes tâches.Désormais, on fonctionne comme dans une société et avec tout ce que suppose une présence en D1, nous n’avons pas le choix!"

Luis Garcia, Makelele, Adriano…

Il n’empêche, le dévoué CQ ne s’attendait pas à voir débarquer un jour de tels grands noms à Eupen.Mais avec Aspire, tout, ou presque, est subitement devenu envisageable chez les Germanophones.

"On a eu Luis Garcia, Claude Makelele comme entraîneur, Adriano…Et même ici, notre buteur Smaïl Prevljak.Jamais je n’aurais cru que l’ASEupen puisse se payer des joueurs pareils!" sourit-il, avant de revenir sur les différents projets poussés à Eupen par Aspire et le Qatar. "Globalement, après dix ans, notre club a grandi. Je pense que le bilan d’Aspire est positif, qu’on soit d’accord avec certaines décisions ou pas. Dans un premier temps, il fallait mettre en lumière des jeunes et ça a été fait.Puis ce volet a été abandonné et l’Académie sénégalaise FootballDreams a fermé. Nous sommes partis vers d’autres horizons…"

À tel point qu’on peut se demander si Eupen reste intéressant pour le Qatar… Sans Académiciens et sans internationaux qataris, l’AS est devenu un club satellitaire parmi d’autres au sein du tentaculaire réseau sportif de l’émirat.Revient souvent la question du futur et de l’après Coupe du monde. "Je ne pense pas qu’Aspire envisage de partir" pronostique notre interlocuteur. "Tout peut changer rapidement, mais là on sent une réelle continuité.On parle du futur et on sent qu’il y a une envie de continuer ensemble.Et puis: ils sont propriétaires, donc s’ils partent un jour ils prendront le temps de chercher un repreneur.Je suis serein!"

Le triplé de Toyokawa

L’autre motif de satisfaction vient de l’école des jeunes. "Elle a profité de la professionnalisation du club: ça se voit aussi sur les résultats sportifs.On a vraiment une belle carte à jouer en province de Liège" conclut l’homme qui garde de jolis souvenirs de ces dix dernières années. "Le sauvetage incroyable avec le triplé de Toyokawa reste un énorme moment d’émotion.Il y a aussi le retour en D1, mais nous sommes montées parce que le White Star n’avait pas obtenu sa licence, donc c’était moins intense que le maintien de mars 2018!"