Le projet de séries 2022-2023 ne fait pas que des heureux dans l’arrondissement verviétois

En P2 , la fameuse "tournante" (certains clubs préféraient jouer en 2C plutôt qu’en 2B) mise en place il y a quelques années semble être terminée et les critères géographiques ont repris du poids. Cette fois, le Plateau se retrouvera en série B , avec Herve, Olne, Aubel, Battice, Rechain, Espoir Minerois et les voisins de Dalhem, Blegny, Saive, Warsage. Welkenraedt, LaCalamine B et le FC 3 Frontières sont dès lors un brin isolés en P2C , série verviétoise et, surtout, du sud de l’arrondissement.C’est là aussi que se retrouvent cinq clubs germanophones et… le RCS Verviers qui passe de 2B en 2C.

En P3C , l’Entente Pepine, Cornesse, Bolland et l’Espoir Minerois B auront peu de derbys en 3C, même s’ils y croiseront Blegny B, Melen B et Warsage B. Selon nos informations, Cornesse et Pepinster souhaiteraient troquer leur place en série C pour évoluer en D, mais ça semble compliqué. La série phare de l’arrondissement verviétois reste la P3D , qui s’annonce à nouveau très relevée et riche en affiches.

En P4 , déception pour Chevron, qui espérait rester dans le sud de l’arrondissement et qui bascule en P4B, soit une série tournée vers la vallée de l’Amblève.

On peste aussi à Battice B, qui, certes, jouera en P4G avec les Verviétois, mais qui perd tous ces derbys puisque les autres formations du coin sont en P4F, à savoir: Herve B, Olne B, Bolland, Charneux. Les Batticiens espèrent trouver une solution pour, eux aussi, évoluer en P4F. Soiron, versé en P4F, pourrait être une piste puisqu’en échangeant sa place avec Battice B, le club retrouverait des affiches communales face à Cornesse B et l’Entente Pepine B. Magnée, seule équipe de 4G qui n’est pas de l’arrondissement verviétois, pourrait également être au cœur d’un échange.

Enfin, pas de surprise en P4H , qui reste la série du sud et des formations germanophones, Heusy B y est donc un peu seul…

LES SÉRIES (PROJET)

P1

WANZE BAS-OHA A

FCB SPRIMONT B

R. OUGREE F.C.

FC STER FRANCORCHAMPS A

U.C.E. DE LIEGE A

ET FAIMES A

A.C. HOMBOURG A

R.F.C. MALMUNDARIA 1904 A

JS FIZOISE A

R. AUBEL F.C. A

R.S.C. BEAUFAYS A

F.C. EUPEN 1963 A

E.S.FC. DU GEER A

R.F.C. HANNUTOIS A

ET. ELSAUTOISE A

R.ALL. MELEN-MICHEROUX A

P2A

R.F.C. HUY B

ENTENTE AMAY A

R. STADE WAREMMIEN F.C. B

R.E.S. TEMPLIERS-NANDRIN A

R. ALL. CLAVINOISE S.C. A

RCS XHORISIEN A

R.F.C. OUFFET-WARZEE

R.C.S. VERLAINE B

R. UNION FLEMALLOISE A

R. UNION MOMALLOISE A

R.U.S. FERRIERES

E.H. BRAIVES

R.F.C. JEHAYTOIS A

SERAING ATHLETIQUE R.F.C. A

C.S. BURDINNOIS

HUCCORGNE SPORTS

P2B

R. HERVE F.C. A

R. ETOILE SP. DALHEMOISE A

R.S.C. TILFFOIS A

FOOTBALL CLUB DE TROOZ A

R. ENT. BLEGNYTOISE A

R. OUPEYE FC A

R.J.S. OLNOISE A

R. AUBEL F.C. B

F.C. TILLEUR A

R. BATTICE F.C. A

R. ENTENTE RECHAINTOISE A

R. ESPOIR MINEROIS A

S.C. SAIVE A

F.C. WARSAGE A

M.C.S. SPORT LIEGE

JEUNESSE SPORTIVE LIEGEOISE

P2C

R.A.F. FRANCHIMONTOIS A

RACING CLUB STAR VERVIERS A

R.C.S. STAVELOTAIN A

F.C. TROIS-FRONTIERES A

RFC UN. LA CALAMINE B

R.F.C. TURK. WALL. WAIMES FAYMONVILLE A

F.C. WELKENRAEDT A

RRC TROIS-PONTS

ALLIANCE DES HAUTES FAGNES

R.F.C. HEUSY ROUHEID A

R.U.S. 1947 EMMELS

K.F.C. WEYWERTZ

R.F.C. SART-LEZ-SPA A

K.F.C. OLYMPIA RECHT

K.F.C. GRUN-WEISS AMEL A

R.F.C. ROCHERATH

P3A

E.S. WANZE/BAS-OHA B

R.U.S. STREE A

R. OREYE UNION A

R.R.C. STOCKAY-WARFUSEE B

R.F.C. VILLERS

R.F.C. WALLONIA THISNES

R. COUTHUIN SPORTS A

R.F.C. WARNANT B

ROYAL FRAITURE SPORTS A

R.F.C. VYLE-THAROUL

J.S. RACOUR

PATRO LENSOIS A

JEUNESSES OLEYENNES REUNIES

J.S. HOGNOULOISE A

J.S. KEMEXHE CRISNEE

F.C. ENTITE WASSEIGES A

P3B

F.C. HERSTAL B

J.S. VIVEGNIS

UNION ROCLENGE-WONCK A

A.S. HERMALIENNE

A.S. HOUTAIN-MILANELLO

PATRO-OTHEE F.C. A

R.C.S. SART TILMAN A

F.C. HERMEE A

J.S. PIERREUSE A

R. DARING CLUB DE COINTE-LIEGE A

ALL. FEXHE ET SLINS - FRAGNEE A

F.C. UNITED RICHELLE B

U.S. GRACE-HOLLOGNE

C.S. JUPRELLE A

RACING ANS MONTEGNEE F.C.

FC ST-NICOLAS TILLEUR

P3C

R.F.C. CROATIA WANDRE

R. ENT. BLEGNYTOISE B

R.F.C. QUEUE-DU-BOIS A

R. ALLIANCE MELEN-MICHEROUX B

R. AYWAILLE F.C. B

R. HARZE F.C. A

R.S.C. BEAUFAYS B

F.C. ENTENTE PEPINE A

R. CORNESSE F.C. A

R. ESPOIR MINEROIS B

R.C.S. BOLLANDOIS A

F.C. WARSAGE B

F.C. JUPILLE A

RACING CLUB VAUX-CHAUDFONTAINE A

F.C. BRESSOUX

ENTENTE JEUNESSE FLERON A

P3D

R. SPA F.C. A

R. EXC. F.C. LAMBERMONTOIS A

R. ST. F.C. ANDRIMONT

R.F.C. 1924 ST-VITH

R.C.S. JALHAYTOIS A

R.F.C. XHOFFRAIX

R. SPORTING CLUB LONTZEN A

R. BAELEN F.C.

R.F.C. DE GOE

R.F.C. BUTGENBACH

R.F.C. SART-LEZ-SPA B

U.S.F.C. ELSENBORN

KÖNIGLICHER HONSFELDER S.V. A

ET. ELSAUTOISEE B

UN. WALHORN

SKILL RACING UNION VERVIERS

P4A

ENTENTE AMAY B

R.F.C. HANNUTOIS B

R.U.S. STREE B

R. MARCHIN SPORT A

F.C. VAUX-BORSET

R. COUTHUIN SPORTS B

J.S. FIZOISE B

PATRO LENSOIS B

U.S.H. LIMONTOISE B

E.S.F.C. DU GEER B

ETOILE DE FAIMES B

J.S. MERDORP

F.C. ENTITE WASSEIGES B

FOOTBALL ACADEMIE D’ENGIS B

P4B

R.S.C. MODAVE

R.S.C. ANTHISNOIS

R. SOUGNE-REMOUCH. SP.

R. ALL. CLAVINOISE S.C. B

RCS XHORISIEN B

R. HARZE F.C. B

R.R.C. HAMOIR B

R. FRAITURE F.C.

C.S. D’OCQUIER

ROYAL FRAITURE SPORTS B

F.C. CHEVRON

S.C. ONEUTOIS

GRUPO DESPORTIVO POULSEUR

RENAISSANCE CLUB FONTIN

P4C

R.E.S. TEMPLIERS-NANDRIN B

R. OREYE UNION B

R. UNION FLEMALLOISE B

R. UNION MOMALLOISE B

R. MARCHIN SPORT B

R.F.C. JEHAYTOIS B

SERAING ATHLETIQUE R.F.C. B

PATRO-OTHEE F.C. B

R.S.C. HANEFFE

U.S.H. LIMONTOISE A

J.S. HOGNOULOISE B

F.C. HORION

JSN ALLEUR

FOOTBALL ACADEMIE D’ENGIS A

P4D

R.U.S. GOLD STAR LIEGE A

R. OUPEYE FC B

R. AVENIR FOURON F.C.

R.U.S. GLONTOISE B

R.U.S. JEUNESSE WANDRUZIENNE

R. JEUNESSE HACCOURTOISE

UNION ROCLENGE-WONCK B

F.C. HERMEE B

J.S. DU THIER A LIEGE A

ALL. FEXHE ET SLINS - FRAGNEE B

F.C. JUPILLE B

FOOTBALL CLUB CHERATTE A

C.S. JUPRELLE B

MS HERSTAL MILMORT

CFC PONTISSE HERSTAL

P4E

R.U.S. GOLD STAR LIEGE B

R.S.C. TILFFOIS B

R.U.S. GLONTOISE A

R.U.S. MONTAGNARDE

F.C. TILLEUR B

R.J.S. CHENEENNE

R.C.S. SART TILMAN B

U.C.E. DE LIEGE B

J.S. PIERREUSE B

J.S. DU THIER A LIEGE B

R. DARING CLUB DE COINTE-LIEGE B

RACING CLUB VAUX-CHAUDFONTAINE B

JEUNESSE SPORTIVE GRIVEGNEE

FC LES ORANGES DE LIEGE

P4F

R. HERVE F.C. B

R. ETOILE SP. DALHEMOISE B

FOOTBALL CLUB DE TROOZ B

R. ELAN DALHEM

R.F.C. QUEUE-DU-BOIS B

R.J.S. OLNOISE B

R.F.C. SOUMAGNE B

R.C.S. BOLLANDOIS B

S.C. SAIVE B

CHARNEUX F.C.

A.C. SOIRON

FOOTBALL CLUB CHERATTE B

R.F.C. BARCHON

ENTENTE JEUNESSE FLERON B

P4G

R. UNION LIMBOURG F.C.

RACING CLUB STAR VERVIERS B

R. EXC. F.C. LAMBERMONTOIS B

F.C. TROIS-FRONTIERES B

F.C. WELKENRAEDT B

R. JEUNESSE MAGNETOISE

R. BATTICE F.C. B

R. ENTENTE RECHAINTOISE B

F.C. ENTENTE PEPINE B

R. SPORTING CLUB LONTZEN B

R. CORNESSE F.C. B

R.F.C. SOUMAGNE A

F.C.E. STEMBERTOISE

A.C. HOMBOURG B

P4H

R.A.F. FRANCHIMONTOIS B

R. SPA F.C. B

R.C.S. STAVELOTAIN B

R.F.C. MALMUNDARIA 1904 B

R.F.C. TURK. WALL. WAIMES FAYMONVILLE B

R.C.S. JALHAYTOIS B

R.F.C. HEUSY ROUHEID B

FC STER-FRANCORCHAMPS B

K.F.C. GRUN-WEISS AMEL B

KÖNIGLICHER HONSFELDER S.V. B

K.F.C. EUPEN 1963 B

F.C. BULLINGEN

S.G. RAPID OUDLER

R.C.S. BELLEVAUX-LIGNEUVILLE