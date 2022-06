L’ex-mentor des Pandas, remercié en février dernier, retrouve la D3 allemande.

Il est le nouvel entraîneur du SV Meppen, formation de Liga 3.

Voici le communiqué de sa nouvelle écurie:

La décision est prise: Stefan Krämer est le nouvel entraîneur du SV Meppen. Il a été convenu de ne pas divulguer les termes du contrat. Stefan Krämer succède à Rico Schmitt, qui a été libéré de son poste d’entraîneur-chef il y a dix jours.

Stefan Krämer est l’un des entraîneurs les plus expérimentés de la 3e division. Il s’est fait connaître et célébré lorsqu’il a été promu en deuxième division avec l’Arminia Bielefeld en 2013. Plus récemment, le joueur de 55 ans était entraîneur-chef du club belge de première division KAS Eupen.

Entre mars 2020 et avril 2021, le natif de Mayence a entraîné le KFC Uerdingen. Lors de la saison 2017/18, il avait déjà fêté sa promotion en 3e division avec l’équipe de Krefeld. Stefan Krämer connaît également la ligue depuis son passage à Energie Cottbus, Rot-Weiß Erfurt et 1. FC Magdeburg. Avec 262 matchs, Stefan Krämer a le plus d’apparitions en tant qu’entraîneur-chef de la ligue derrière Pavel Dotchev. De plus, il y a eu 22 matchs en ligue 2 et 25 matchs en première ligue belge jusqu’à présent.

Heiner Beckmann, directeur sportif du SVM: "Après des discussions intensives, nous sommes arrivés à la conclusion que Stefan Krämer était le bon entraîneur pour nous. Avec son expérience, sa compétence et sa passion, il s’intègre parfaitement à notre profil d’exigence. Je suis convaincu qu’il peut inspirer l’équipe et les fans. Nous sommes très impatients de travailler ensemble.

Stefan Krämer après la signature du contrat: "Le SV Meppen est un club traditionnel absolu. Les gens ici dans la région ont une forte identification avec l’Emsland et le SVM. Je veux construire une équipe qui offre un football honnête, pragmatique et passionné à nos fans. Nous devons travailler dur dès le premier jour pour atteindre nos objectifs communs dans une 3e division forte. J’ai vraiment hâte de relever ce défi passionnant!