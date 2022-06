Il y a dix ans, le Qatar s’offrait l’AS Eupen: retour sur cet improbable mariage (photos)

De gauche à droite, le 6 juin 2012: Josep Colomer (Football Dreams), Andreas Bleicher (Aspire), Dieter Steffens (président), Elmar Keutgen (bourgmestre) et Ivan Bravo (Aspire). ©BELGA

Ce jour-là, les représentants d’Aspire Josep Colomer, Andreas Bleicher et Ivan Bravo entouraient le bourgmestre d’alors Elmar Keutgen et celui qui fut président de l’AS pendant 22 ans: Dieter Steffens.

L’initiative du Qatar, à l’époque, se concentrait sur Aspire Football Dreams . "Un projet humanitaire qui vise à permettre à des jeunes Africains de grandir comme footballeurs" confiait alors son responsable Josep Colomer, ajoutant "que la famille royale du Qatar gagnerait plus en termes d’image qu’en termes d’argent si un jour ces joueurs sont connus au niveau international."

Ce fameux 6 juin 2012, un joueur de Football Dreams découvrait la Belgique, le Kehrweg et les interviews: le Sénégalais Diawandou Diagne restera le premier footballeur issu de l’académie sénégalaise d’Aspire à avoir rejoint Eupen.

Le "nouvel" Eupen, dès l'été 2012.

Quelques semaines plus tard, il était suivi par une quinzaine d’autres Académiciens, tous Africains et fraîchement majeurs, puis du premier entraîneur eupenois de l’ère qatarie: Bartolome "Tintin" Marquez.

Les Kocabas, Clinton Mata et autre Kabasele, restés au club, venaient compléter cette équipe (alors en D2) qui ne ressemblait à aucune autre.

Aujourd'hui à Bruges, le Batticien Clinton Mata jouait encore à Eupen quand Aspire est arrivé.

L’AS Eupen ne serait plus jamais le même, mais les plus fidèles du matricule 4276 savent aussi que l’Alliance n’avait plus le choix.

Le rôle de D’Onofrio

Après une improbable montée en D1 en 2010 avec les investisseurs italiens et une coûteuse rénovation de stade suivie d’une relégation en D2 puis d’une lutte pour la montée sous l’ère allemande (avec le financier Ingo Klein qui finira… en prison), les Noir et Blanc étaient englués dans d’importants problèmes de trésorerie. « Le rachat du club d’Eupen par le Qatar a coûté environ 4 millions d’euros, dont 2 pour boucher les trous » écrira en 2014 le New York Times, qui n’évoquera toutefois pas le rôle d’intermédiaire joué par Luciano D’Onofrio à l’époque.

En 2012, peu de temps avant l’arrivée d’Aspire à Eupen, l’homme avait « sauvé » l’AS en lui prêtant l’argent nécessaire à l’obtention de sa licence. De quoi rendre le club attractif aux yeux du Qatar et d’Aspire. Et de quoi rappeler son influence au sein du monde du football, bien au-delà du Standard.

Le rôle important de Luciano D'Onofrio, ici au Kehrweg. ©2012 Photonews

En bref

Sept entraîneurs

En dix ans, l’équipe première d’Eupen a été dirigée par sept entraîneurs différents. Après Bartolome «Tintin» Marquez (2012-2015), c’est son T2 Jordi Condom (2015-2017) qui est devenu coach principal de la formation eupenoise. Il a ensuite été remplacé par l’ex-gloire des Bleus et du Real Madrid Claude Makelele (2017-2019). Beñat San José (2019-2021) aura vécu les saisons Covid, avant de céder sa place à Stefan Krämer (2021-2022) puis Michael Valkanis (2022). Depuis le 25 mai, Bernd Storck est le nouvel entraîneur d’Eupen.

Jordi Condom, à droite, a été T2, entraîneur principal et directeur sportif à Eupen ces dernières années.

Un «K» particulier

Allez savoir pour quoi, avec l’arrivée d’Aspire à Eupen, le logo du club a changé : l’ASE étant remplacé par le plus protocolaire KAS (Königliche Allgemeine Sportvereinigung Eupen, pour Royale Alliance Sportive Eupen). Mais les plus fidèles continuent de dire «AS Eupen», comme ils l’ont toujours fait!

Pas de titre, même en D2

Si Eupen a retrouvé la D1 durant l’ère Aspire (et s’y est stabilisé), l’équipe n’a jamais été championne malgré, parfois, d’importants moyens. En 2016, Eupen termine au 2erang et monte en D1 car, faute de licence, le champion du White Star doit céder sa place.

Akram Afif, au centre, star de l'équipe nationale du Qatar. À droite, l'ex-Barcelonais Jeffren Suarez. À gauche, Eric Ocansey.

Classements

Ces dix dernières années, l’AS aura joué le haut de tableau en D2 (8e en 2013, 2een 2014, 3een 2015, 2een 2016), mais n’aura jamais su terminer dans la colonne de gauche en D1 (13e/16 au printemps 2017, 15e/16 en 2018, 12e/16 en 2019, 13e/16 en 2020, 12e/18 en 2021, soit le meilleur ratio de l’histoire du club en D1, avec Beñat San José et, enfin, 15e cette saison.

Rendez-vous samedi

EN IMAGES

L'Aspire Academy de Doha (Qatar).

Les journalistes de l'Avenir Verviers, le 6 juin 2012, lors de la présentation d'Aspire à Eupen.

Luis Garcia, joueur emblématique de l'ère Aspire à Eupen.

Michael Lallemand, de Welkenraedt: l'un des derniers régionaux à avoir porté le maillot d'Eupen.

Thomas Herbert et Christoph Henkel signent Siebe Blondelle: le club avait, aussi, besoin d'expérience et de joueurs belges.

La formation d'Eupen en juillet 2013.

D'improbables transferts, comme celui du Japonais Hiroshi Ibusuki.

Un groupe solide !

AS Eupen: le club a bien changé.

-