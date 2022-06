Il aurait dû livrer ce combat le 16 avril. Mais, vu la blessure de son adversaire, c’est finalement ce samedi 4 juin – au Pays de Galles – que Farouk Kourbanov s’apprête à remettre son titre européen EBU des super-plumes (57,152 kg – 58,967 kg) en jeu. Il sera opposé au Mancunien Zelfa Barrett (28 ans, troisième dans la hiérarchie mondiale IBF derrière le champion du monde japonais Kenichi Ogawa et le Russe Shavkatdzhon Rakhimov). En cas de victoire, Farouk (30 ans) – qui a beaucoup travaillé sa puissance et son punch – pourrait faire un bon dans la hiérarchie mondiale et pourquoi pas disputer un championnat du monde prochainement. Si le boxeur d’Essalem Verviers l’emporte, il pourrait en effet rencontrer le nouveau champion du monde IBF désigné lors du même gala gallois. Juste après le combat du Verviétois, le Japonais Kenichi Ogawa remettra en effet son titre mondial en jeu face à cette vieille connaissance de Joe Cordina (NDLR: Farouk l’avait affronté en mars 2021 à Wembley et avait été battu de justesse aux points), qui évoluera dans son jardin cardiffois.

> Le combat de Farouk sera retransmis samedi soir sur la chaîne payante DAZN.