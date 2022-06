Dix ans déjà: «Avant de racheter l’AS Eupen, il avait été question de jouer en D2, au Qatar» révèle Tintin Marquez

"Je sortais d’une expérience difficile à Castellon" rembobine le natif de Barcelone. "J’avais envie de changer d’air et on m’a proposé un projet au Qatar, que j’ai accepté.Un an avant d’aller à Eupen, j’étais à Doha avec ces jeunes Africains repérés via des sélections à travers tout le continent.Les meilleurs intégraient l’académie Football Dreams, au Sénégal (NDLR: sur la petite station balnéaire de Saly-Portudal)."

Le premier entraînement eupenois de Tintin Marquez avec les jeunesAfricains de Football Dreams. ©L.P.R.-imagesports.be

Les joueurs, qui composent alors la première génération d’un projet initié en 2007, ont alors 16 ou 17 ans.Pour leur dernière saison avant la majorité, ils sont envoyés à l’Aspire Academy de Doha. "Cette année-là, l’équipe, qui n’était pas inscrite dans un championnat, disputait des amicaux contre des grands clubs mondiaux ainsi que les plus prestigieux tournois pour les jeunes."

Au fil des mois, certains Académiciens approchaient de leurs 18 ans. " Dans un premier temps, il avait été question de créer ou d’intégrer un club de D2, au Qatar, avec tous ces jeunes de Football Dreams pour lancer leur carrière professionnelle.Mais finalement, on m’a dit qu’Aspire allait acheter un club en Europe et le choix s’est porté sur Eupen, où je me suis rendu avant d’y devenir entraîneur.Il faisait un froid de canard (rires)!"

Bartolome Marquez aux côtés de l’ex-directeur sportif d’Eupen et responsable d’Aspire Football Dreams: Josep Colomer. ©L.P.R.-imagesports.be

En juin 2012, Aspire rachète officiellement le club, mais les négociations avaient été entamées dès le mois d’avril.Subitement, l’AS allait devenir la première étape de la carrière de jeunes inconnus, dénichés aux quatre coins de l’Afrique. "En juillet 2012, j’étais à Eupen avec, dans le noyau, 18 joueurs qui n’avaient jamais disputé de rencontre à réel enjeu.Il fallait les encadrer, les préparer, leur expliquer tout ce que supposait un championnat.Et on l’a fait au sein d’une D2 belge qui n’était pas la plus forte, mais qui était compliquée pour eux, d’autant que c’était une compétition assez physique!"

Avec Jordi Condom, son T2 qui le remplacera en 2015. ©L.P.R.-imagesports.be

Le travail ne manquait pas mais les Asamoah, Kenne, Bassey et consorts montraient de bonnes choses. D’autres, par contre, ont rapidement affiché leurs limites.Certains ont d’ailleurs abandonné le football peu de temps après leur passage à Eupen. "Ce n’était pas facile mais voir les joueurs devenir des stars n’était pas une obsession.On était plus dans un projet humanitaire." D’ailleurs, il s’écrira qu’en aidant plusieurs pays en voie de développement via la formation de leurs talents, la fédération de football du Qatar a su nouer des liens stratégiques en vue de l’attribution de la Coupe du monde 2022. Par contre, et c’est important de le souligner, aucun de ces joueurs de Football Dreams n’a été naturalisé par le Qatar, contrairement à ce que l’on aurait pu croire ou craindre.Reste qu’ils sont peu à avoir percé.

"Les Onyekuru (aujourd’hui à l’Olympiakos), Asamoah (en Roumanie après plusieurs années à St-Trond) étaient les plus prometteurs (NDLR: n’oublions pas Moussa Wagué, blessé mais sous contrat à Barcelone).D’autres poursuivent leur carrière à différents niveaux et ont pu aider leurs familles via le football" estime Tintin Marquez.

Des joueurs africains et…qataris

Quid de ceux qui ont échoué? "Ce sont des choses qui arrivent aussi dans les écoles des jeunes des grands clubs.Au sein d’une génération, il n’y a parfois qu’un ou deux joueurs qui percent.C’est le football.Mais globalement, je pense qu’on retiendra le positif de ce projet."

Une génération pas comme les autres. ©imagesports.be

Après avoir intégré plusieurs générations d’Africains à Eupen, Tintin Marquez a vécu le changement de politique du propriétaire qatari, avec l’arrivée des (futurs) joueurs de l’équipe nationale du Qatar à Eupen.Outre les Académiciens, il fallait faire jouer les Akram Afif et ses compatriotes.

"C’était ça le projet et ce n’était pas facile, car il fallait aussi des éléments d’expérience pour encadrer les plus jeunes. Il a fallu s’adapter, c’est comme ça aussi que Clinton Mata est passé d’ailier à latéral et que Kabasele, qui était attaquant, est devenu défenseur central. Au fond, on a loupé la montée en D1 de peu.Peut-être que si le premier objectif avait été la montée et pas l’éclosion des jeunes, on aurait été champions.Mais ce n’était pas ça le premier objectif" sourit Tintin Marquez, remercié en 2015 par Eupen. L’Espagnol a ensuite transité par Saint-Trond, avant de signer à Al-Wakrah, club de D2 qatarie qu’il a hissé au sein de l’élite.

La photo officielle de l’ASEupen durant l’été 2012 ©-Eda

De leur côté, Eupen et Aspire ont alterné les projets, et certains grands noms (Claude Makelele, Luis Garcia, Adriano) ont rejoint le club qui a retrouvé la D1 en mai 2016. Au Sénégal, l’académie Football Dreams a fermé ses portes en 2020. L’offensif ghanéen Isaac Nuhu restera le dernier espoir de Saly à avoir rejoint Eupen.