Benoît Spirlet, président de Herve : « Une saison magique, magnifique ! »

" C’est magique, magnifique!" , s’exclame, une heure après la rencontre, le président Benoît Spirlet. "À un moment, nous étions en dessous du classement, puis un déclic a eu lieu lors du match à Waimes. Et à la fin on remporte le tour final 2C et on joue cette finale contre Hannut devant mille personnes. Il faut pouvoir admettre qu’on a rencontré une équipe plus forte que nous. Notre saison était déjà réussie. Si on l’emportait, c’était la cerise sur le gâteau."

Ce tour final, les Fromagers en ont profité. Déjà bien soudé, le groupe a pris une tout autre dimension en cette fin de saison.

"On a fait quatre déplacements en car et on s’est vraiment bien amusé" , se réjouit-il. "Un vrai groupe s’est formé. Le mardi, on boit un petit verre tranquillement. Le jeudi, on reste parfois jusqu’à 3 heures du matin. Cette saison, nous n’avions pas l’objectif de monter en P1. Mais il faut savoir que le club va fêter ses 120 ans et qu’aucun joueur ne quitte le club. Notre but sera donc de jouer les deux premières places la saison prochaine. Avec cette même ambiance, nous serons forts. Mais peut-être que certaines formations le seront plus que nous. On verra."

Bientôt 20 ans de présidence

S’il y a bien une personne que le "prési" porte dans son cœur, c’est son coach Ben Joly. Il ne tarit d’ailleurs pas d’éloges à son sujet.

"Je voudrais signer avec lui pour les trois prochaines saisons, et ainsi finir en sa compagnie. Comme avec Andy Piters comme directeur technique et Jean-Marc Mulleners. J’aurai alors vingt années de présidence. Un dernier petit mot, ou simplement une demande: ce serait bien qu’il y ait un peu plus de collaboration avec la Commune pour avoir un site qui ressemble à quelque chose de propre" , conclut l’homme fort de Herve.