Le communiqué de l’AS Eupen suite au départ d’Andreas Beck

Andreas Beck était de 2019 à 2022 l’une des figures emblématiques de l’équipe d’Eupen et faisait partie des personnalités préférées du public du Stade au Kehrweg. Sous le maillot de l’AS Eupen, Andreas Beck a disputé 83 matchs, a été plusieurs fois capitaine de l’équipe et a atteint avec l’équipe deux fois la demi-finale de la coupe nationale ainsi que trois fois le maintien en D1A.

Andreas Beck: "Ce n’est vraiment pas facile pour moi de dire au revoir. Pour moi, les trois années passées avec l’AS Eupen en Pro League belge ont été des années tout à fait particulières, pour lesquelles je suis très reconnaissant. Ce n’est pas un secret que je me suis senti très bien non seulement dans le club, mais aussi dans toute la région. Cela dépassait largement le cadre du sport. Un immense merci surtout aux supporters. C’était tout simplement génial de voir à quel point ils m’ont accueilli ouvertement et chaleureusement et m’ont toujours soutenu. Pour l’avenir, je ne souhaite que le meilleur à la KAS Eupen et à ses supporters".

Christoph Henkel, directeur général du club eupenois: « Nous souhaitons remercier chaleureusement Andreas Beck pour ces trois années de bonne et prospère collaboration. Il a contribué à ce que notre équipe, malgré une position de départ difficile, parvienne à se maintenir à trois reprises en D1A et qu’elle atteigne en outre deux fois les demi-finales de la Coupe nationale. Grâce à son savoir-faire, son expérience et son attitude, Andi a été un exemple important pour nos jeunes joueurs. Auprès du public, il était à la fois l’ambassadeur et un porteur de sympathie du club en tant qu’interlocuteur ouvert et intelligent. À l’avenir, il restera un hôte toujours bienvenu au Stade du Kehrweg. Bonne chance pour ton avenir Andy! »

La vidéo de son arrivée au club: