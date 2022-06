24 Heures Motos de Spa-Francorchamps: Greg Fastré l’attendait pourtant depuis 19 ans

Grégory Fastré, avant toute chose comment allez-vous?

Aussi bien que possible après ma chute au Mans suite à un bris de disque de frein. J’ai été relevé avec des fractures au bassin, à l’épaule et à la mâchoire qui ont nécessité plusieurs opérations. Je suis depuis le 9 mai en revalidation avec de la kiné quotidiennement. Je ne veux surtout pas brûler les étapes, car si j’espère pouvoir reprendre la compétition, ma saison est terminée.

Et pourtant vous rêviez d’être au départ de ces 24 Heures, de retour à Francorchamps dix-neuf ans après leur dernière édition.

J’avais en effet participé à l’épreuve en 2003. C’était mes toutes premières 24 heures, si j’excepte un double tour d’horloge en mobylettes. Quelle expérience, même si une chute le dimanche matin d’un de mes équipiers nous avait éjectés du Top 10 avec notre Kawasaki ZX9R, un véritable camion à piloter. Je regrette d’autant plus de ne pas être au départ ce week-end qu’avec Mathieu Lagrive, nous aurions été les deux seuls pilotes de 2003 encore présents.

Malgré la déception qui est la vôtre, allez-vous suivre la course?

Mieux, j’ai eu la permission de pouvoir rejoindre Francorchamps samedi matin pour venir saluer en chaise roulante tout le monde avant le départ et encourager l’équipe avec laquelle je devais rouler. Ensuite, je suivrai l’épreuve grâce aux différents moyens informatiques depuis ma chambre à Liège où je risque de ne pas beaucoup dormir.

En tant de double champion du monde en endurance, quel regard portez-vous sur ce retour du mondial à Francorchamps?

Je suis d’abord ravi, car Francorchamps reste, sans chauvinisme, le plus beau circuit du monde avec des courbes lentes et beaucoup de rapides où il faut trouver le meilleur placement. Le Raidillon est toujours aussi fantastique même si personnellement il ne m’impressionne plus. C’est un circuit exigeant et complet tracé dans la nature. Avec le nouveau virage du Speaker Corner, les motos vont arriver plus vite dans le double gauche qui suit, un nouveau défi pour les pilotes. Je crois que nous allons assister à de très belles 24 Heures qui risquent d’être incertaines surtout si la météo était changeante.

Un pronostic pour la victoire et pour votre équipe?

C’est très compliqué. Ce serait bien pour la Belgique que Xavier Siméon gagne avec sa Suzuki, mais je crois que la BMW alignée par une équipe belge sera bien placée. Attention aussi à la Yamaha numéro 7 qui pourrait créer la surprise. Pour mon équipe, j’espère qu’ils pourront monter sur le podium en Stock Sport.

Beaucoup d’animations prévues en bord de piste

Si la lutte promet d’être intense et spectaculaire pour la victoire, les spectateurs pourront profiter d’un copieux programme d’animations. La Fan Zone et la Kids Zone seront le lieu de rassemblement pour petits et grands. Chacun n’aura que l’embarras du choix avec le robot Nao qui accueillera les enfants au sein du Technikids pour apprendre à programmer et à interagir avec lui, sans oublier des châteaux gonflables.

Pour ceux qui ont toujours rêvé de découvrir les sensations d’un pilote, ils pourront s’essayer à la course moto sur un simulateur habituellement réservé à l’entraînement des pilotes professionnels. Plus calme, mais tout aussi spectaculaire, l’exposition de motos de légende à l’Hôtel de l’Eau Rouge situé au pied du Raidillon. On pourra notamment y admirer des machines de Grand Prix et d’endurance dont quatre ont gagné aux 24 Heures de Liège.

Le spectacle sera également dans les airs avec peu avant le départ de la course, la Belgian Air Force qui proposera un display impressionnant de son Razzle Blades, un hélicoptère A-109 de démonstration haut en couleur.

Enfin, l’ambiance du samedi soir sera assurée par le tempo et les vibes des grands classiques du rock. Un bain de décibels prévu dès 20h avec deux "tributes" célèbres. Le premier célébrera U2 avec le groupe October et le second permettra de prendre de l’altitude, dans la voix, avec les sons et les orchestrations inimitables de Queen grâce à Mother Mercury. Le tout sera assaisonné d’un puzzle mix d’un dj surprise.

Autant de bonnes raisons de rejoindre ce week-end le plus beau circuit du monde.

Le programme

Vendredi 3 juin

09h00-10h50: qualifications 24 Heures EWC.

11h00-11h30: warm up 4 Heures Classic.

14h00-14h30: course European Handy Cup.

14h45-15h15: course Sidecar championnat du monde.

16h00-20h00: course 4 Heures Classic.

Samedi 4 juin

09h00-09h45: warm up 24 Heures EWC.

10h00-10h10: warm up Sidecar championnat du monde.

10h40-11h10: course European Handy Cup.

11h25-11h55: course Sidecar championnat du monde

13h00: départ 24 Heures EWC.