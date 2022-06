"Cette nomination intervient afin de poursuivre et d’accélérer la professionnalisation du club et l’évolution de ses structures. Pierre François entre en fonction ce 2 juin, est chargé de la gestion journalière du club et en sera également le correspondant qualifié" , commente le club.

"Par son expérience sans pareil dans le monde du football professionnel, Pierre François apportera au club une expertise unique, et veillera à mobiliser et rassembler toutes les forces vives du club, et plus généralement de celles et ceux qui sont sensibles aux couleurs sang et marine et aspirent à les retrouver au plus haut niveau du football belge" , poursuit le communiqué du club liégeois.