Pour ce faire, le circuit a dû s’adapter avec notamment la création de nouveaux dégagements et d’un virage spécialement dédié aux deux-roues au niveau de celui du "Speaker Corner" déjà existant.

Mais aujourd’hui, tout est fin prêt pour recevoir pilotes et spectateurs qui ont déjà pu découvrir le tracé new-look lors de deux journées de test, il y a deux semaines. Et l’avis général était plutôt unanime comme l’a confié notre compatriote Xavier Siméon, champion du monde en titre et vainqueur récemment des 24 Heures du Mans.

"Cette piste de Francorchamps est tout simplement magnifique, avec notamment le nouveau virage pour les motos. Les nombreux dégagements et la création des bacs à graviers permettent aussi de rouler avec un sentiment de sécurité accru. On prend ainsi beaucoup de plaisir à chercher la limite. C’est franchement un tracé unique au monde où l’on est souvent à pleine charge et avec beaucoup de dénivelé, en plus, procurant des sensations exceptionnelles. À part le freinage de la chicane et le virage de la Source, c’est tout le temps très rapide."

Voilà qui devrait promettre une course passionnante puisque tous les candidats au titre seront présents dès ce jeudi sur le plus beau circuit du monde pour les premiers essais officiels. Une quarantaine d’équipes sont attendues dans la cuvette de l’Eau rouge représentant six constructeurs (BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Suzuki et Yamaha) ainsi que trois fabricants de pneumatiques (Bridgestone, Dunlop et Pirelli). De plus, les organisateurs ont tenu à ce que le retour du mondial d’endurance soit une fête pour tous: ainsi, plusieurs courses sont prévues en lever de rideau dont les 4 Heures Classic qui habituellement animaient les Bikers’Classics le premier week-end de juillet. Une raison de plus pour rejoindre Francorchamps.