Jonathan Negrin, coach des U18 du Standard de Liège : « Une occasion en or »

Un timing «favorable»

Et c’est donc chez les Rouches que le désormais ex-coach de Raeren-Eynatten entraînera. "Le timing m’a été favorable, puisque j’arrive à un moment où les catégories changent avec les U23 qui intègrent la D1B. Cela a libéré une place. Via mes cours d’entraîneur, je connais Will Still (Ndlr; pressenti pour prendre en charge les U23) et Réginal Goreux, qui sera d’ailleurs la personne à qui je devrai référer, et j’ai senti que le Standard était intéressé. J’ai rencontré Pierre Locht (Ndlr; le CEO actuel du Standard) plusieurs fois et j’ai accepté le poste" , explique l’instituteur, qui devra aménager son temps différemment. "J’ai pris un temps partiel à l’école pour combiner les deux, surtout pour avoir congé le mardi qui sera une grosse journée au Standard avec une double séance au lieu d’une seule quotidienne les autres jours" , détaille-t-il. En plus du match, le samedi 14h.

Après plusieurs saisons chez les adultes, Jonathan Negrin reprend une équipe de jeunes. "Mais on n’est plus dans la formation, ce sera comme si je coacherai des adultes.L’objectif sera le développement personnel de chaque joueur pour en amener un maximum vers les équipes premières, en D1B ou mieux, en D1A."

Au Standard, le nouveau coach des U18 a signé un contrat d’un an. "Mais l’objectif est de travailler sur le moyen terme. Si tout se passe bien, il n’y aura pas de raison de ne pas poursuivre. L’objectif, c’est aussi la stabilité" , conclut-il.