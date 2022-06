Arbitre: M. Kizedioko

Cartes jaunes: Smets, Halleux; Adrovic, Cossalter

Buts: Formica (0-1, 30e), De La Cruz (1-1, 33e), Formica (1-2, 58e), Cossalter (1-3, 79e), Vandenberg (1-4, 92e)

HERVE: Simonis, Lebeau, Das, Smets, Halleux (60e Lejeune), Douhard, Morrier (72e Hamdi), Bastin (72e Limbourg), Bressani (60e Amory), De La Cruz (72e Verhust), Closset

HANNUT: Raez, Ouchan, Spadaro, De Vierman, Adrovic, Père, Pasteels (90e Dhaeze), Geuns (85e Vandenberg), Cossalter, Formica, Henrot (90e Lo Presti)

Devant un petit millier de spectateurs, Herve et Hannut se disputaient un ticket pour la P1 ce jeudi soir. Un succès était nécessaire aux Fromagers, alors que les Hannutois pouvaient se contenter d’un partage.

Les deux équipes proposent une première mi-temps très plaisante. Hannut se crée les premières occasions de la rencontre mais ni Formica (9e), ni Geuns (13e) ne trompent la vigilance du gardien Quentin Simonis . Herve réagit par Lebeau (19e) puis par Das (21e).

À la demi-heure, Formica y va d’un superbe slalom pour ouvrir la marque (0-1 - à revoir ici en vidéo). La joie hannutoise est de courte durée puisque De La Cruz égalise moins de 180 secondes plus tard (1-1) de la tête.

"On a fait une belle première mi-temps", estime le coach hervien Ben Joly. "Après le 0-1, les gars ont su rester dans la même dynamique et c’était très positif d’égaliser très rapidement. Après la pause, le second but de Hannut nous a fait très mal. Peut-être l’arbitre aurait-il pu siffler une faute de main au départ de la phase. Ensuite, on a manqué de peps pour revenir."

On rejoue depuis treize minutes que le très remuant Formica rend l’avance aux siens (1-2). Malgré une évidente bonne volonté, les Herviens peinent à porter le danger dans le rectangle adverse. Ils perdent leurs derniers espoirs quand Cossalter, lancé en profondeur, plante le 1-3. Le quatrième but de Vandenberg en toute fin de rencontre n’est qu’anecdotique. Les Hannutois peuvent exulter, ils viennent de décrocher leur ticket pour la P1 . Quant aux Herviens, ils devront attendre la prochaine saison pour espérer retrouver l’élite provinciale.

Dommage pour Herve, car De La Cruz avait égalisé mais Hannut a ensuite planté trois nouveaux buts.

"C’est la fin d’une belle aventure mais c’est sans regret" , enchaîne le coach des Fromagers.

«Viser le podium la saison prochaine»

« Il faut reconnaître que Hannut était plus fort que nous. En seconde période, je pense que les joueurs étaient un peu cuits. On a eu une saison compliquée et ils ont beaucoup donné. Les matches à enjeu sont épuisants et l’expérience joue aussi son rôle. De ce côté-là, on en manque un peu. Les gars sont certes déçus, mais moi, je ne suis pas déçu d’eux. Je le suis juste d’avoir raté la montée. Ils doivent relever la tête et on va faire la fête comme on l’a chaque fois faite. Quant à la saison prochaine, l’appétit vient en mangeant et on va donc tenter de faire mieux. Je ne dis pas qu’on va jouer le titre mais on va peut-être revoir nos objectifs à la hausse. Nous avons terminé quatrième donc on visera le podium. »

« Il y a faute sur le 2e but »

Si la déception est bien présente dans les rangs herviens, tous préfèrent mettre en avant la fabuleuse fin de saison vécue plutôt que la défaite contre Hannut.

Fort de sa longue expérience, Pierre Lebeau analyse avec beaucoup de lucidité la rencontre.

«Nous avons bien tenu en première mi-temps. Le Hannutois se demandaient même où ils étaient tombés. De notre côté, on a eu les occasions mais il manquait la finition. Durant la pause, on a entendu crier leur entraîneur et on s’attendait à ce qu’ils réagissent. C’est ce qu’ils ont fait en reprenant à fond.»

Le défenseur hervien revient ensuite sur la phase du deuxième but qui avait fait réagir toute l’équipe et le banc.

«Le joueur tombe sur le ballon et l’emmène avec la main. On s’est tous arrêtés mais l’arbitre a laissé la phase continuer. On était donc mal placés et Hannut en a profité. C’est assurément le tournant du match. Malgré tout, on n’a pas baissé les bras et on a tenté de revenir. On a alors ressenti les efforts consentis en première période et on a fini par s’essouffler.»

Celui qui avait déjà connu une montée en P1 – c’était avec Weywertz – n’en connaîtra donc pas une seconde avec Herve. Il se veut quand même positif et se projette déjà vers le futur.

«On n’a aucun regret», poursuit-il. «Cette saison est une vraie réussite, on a simplement manqué d’un peu d’expérience. Ce sera donc pour le prochain championnat. Ce serait vraiment bien d’offrir au club une montée pour ses 120 ans. On aura donc comme objectif d’être champion.»

Du monde et de l'impact physique ce jeudi au stade Popeye Piters de Herve. ©Eda Eric Muller

+ L’interview vidéo du gardien de but hervien Quentin Simonis est à découvrir ici

+ Les vidéos des buts et des célébrations sont disponibles ici