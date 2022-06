Absents à Herve: Beco et Hubert (blessés)

Véritable architecte de ce qui est devenu une machine à gagner, Ben Joly, le T1 hervien, aborde cette "finale" face à Hannut sans pression. Pour rappel, un partage suffit aux Hannutois alors que les Herviens doivent l’emporter s’ils veulent monter.

"Si on le fait, l’histoire sera belle. On a vraiment vu ce groupe grandir au fur et à mesure de la saison. Mais quoi qu’il arrive, celle-ci sera une réussite."

Annoncé comme l’ogre de ce tour final, Hannut ne va pas changer les plans du mentor des Fromagers. "Même si c’est Hannut en face, je ne vais pas jouer fermé. Ce n’est tout simplement pas dans mon état d’esprit. J’ai vu des images de leur rencontre contre l’Espoir Minerois et j’ai constaté qu’ils avaient des atouts au milieu, et bien sûr Cossalter devant. Il est comme Benoît Closset et il ne faut pas leur laisser une demi-occasion. Ces gars-là sentent le foot. On va voir comment contrer tout ça mais je ne m’en fais pas plus que ça. Je préfère m’intéresser à mon équipe. J’espère qu’on va assister à un match ouvert, à une finale où l’on ne s’ennuie pas."

Si la nervosité s’était quelque peu emparée de ses joueurs à La Minerie, Ben Joly ne craint pas qu’elle paralyse ses joueurs. "C’est vrai qu’on a senti le stress après la pause. Je rappelle que ce sont des joueurs avec peu d’expérience. Mais je ne pense pas qu’elle sera présente jeudi. Ce sont des circonstances de match qui l’ont amenée. Contre Hannut, ce sera différent."