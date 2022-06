Herve-Hannut (1-4): les Hannutois montent en P1, Herve déçoit et reste en P2 (vidéos et photos)

LE PREMIER BUT DU MATCH EN VIDÉO

Herve, représentant de P2C, ne tardait pas à réagir et De La Cruz enflammait le millier de supporters présents au Stade Popeye Piters en égalisant d’une belle tête (1-1, 33e), sur un coup-franc de Closset.

En deuxième mi-temps, la tension était chaque fois plus palpable.

Plus d’impact physique lors du deuxième acte. ©-Eda D.LIZ

Les esprits herviens ne se calmaient guère à la 58e, lorsque la tentative de Cossalter côté droit permettait à Formica, qui avait bien suivi, de planter le 1-2. Hannut, formation de P2A, avait fait le plus dur. D’autant que Kevin Cossalter, ex-joueur de Faymonville et de Verviers, mettait fin au suspense à la 79e d’un tir croisé synonyme de 1-3. Juste avant le coup de sifflet final, Vandenberg inscrivait le 1-4, qui ne changeait plus rien.

LA FIN DE MATCH EN VIDEO:

Hannut jouera donc en P1 la saison prochaine, alors que Herve restera sur un petit goût amer malgré une belle fin de saison. Mais c’est ainsi: les Fromagers évolueront encore en P2 lors de la saison 2022-2023: l’adversaire était plus incisif ce jeudi soir.

La «finale» entre Herve (en jaune) et Hannut (en vert) aura tourné à l’avantage des visiteurs. ©-Eda D.LIZ

+ Retrouvez bientôt ici nos liens vers les photos du match, les réactions et analyses

+ Quentin Simonis, gardien de Herve, à l’interview, c’est ici

+ Plus d’infos aussi ce vendredi dans votre journal l’Avenir (Le Jour) Verviers et sur la page Facebook l’Avenir Verviers Sport