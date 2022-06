Buts: C. Béchet (0-1, 67e), T. Bastin (1-1, 82e), H. Tiberkanine (1-2 et 1-3, 85e et 87e).

Pour garder un espoir ultime de monter en P3 via la 5e place de ces interséries, Chevron se devait de gagner face à Marchin ce jeudi 2 juin. Malheureusement, Jaune et Noir n’ont pas réussi à l’emporter et peuvent donc désormais dire adieu à leur rêve pour cette saison. "Il restait un petit espoir mais ce match a résumé notre saison et mis en avant ce qui nous a manqué: un finisseur , regrette coach Lejeune. On essayera de faire au moins aussi bien la saison prochaine et nous avons fait les transferts pour y arriver."