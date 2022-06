Avec comme seul enjeu… la cinquième place dans ce tour final interséries de P4, la rencontre de ce jeudi soir entre Chevron et Marchin ne livrera pas de grand verdict.

Peu de chance de monter en P3

Pour rappel, battu à Bolland jeudi dernier, Chevron a normalement fait une croix sur la montée puisqu’il n’y a actuellement que quatre tickets pour la P3 mis en jeu lors de ce tour final tandis que les Jaune et Noir peuvent au mieux terminer cinquièmes en battant Marchin Sport. "Apparemment, certains dossiers seraient encore en cours et il existerait potentiellement des possibilités. On va donc tenter de remporter cette cinquième place puis on va compter sur notre bonne étoile" , déclarait d’ailleurs Ludovic Lejeune, l’entraîneur de Chevron, au terme de la victoire (aux tirs au but) à l’Étoile Dalhem B, dimanche.

En face, Marchin Sport reste également sur une victoire (2-5), à Haneffe. Avant cela, Marchin avait loupé la montée directe en P3 suite à sa défaite (1-2) contre Queue-du-Bois.