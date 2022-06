"Nous avions réalisé une bonne séance d’essais à Suzuka et nous étions vraiment confiants pour cette manche , reconnaissait le pilote de Nivezé. Malgré tout, nous n’avons réussi qu’une qualification mitigée, ce qui ne devait pas nous empêcher d’espérer un bon résultat."

Mais très vite, tout allait se compliquer pour Bertrand Baguette, dont la Nissan Z était placée en septième position sur la grille de départ. Après un peu plus d’un tour seulement, il était obligé de s’arrêter en bord de piste. La course était déjà terminée pour lui.

"Lors du tour de formation, j’ai commencé à ressentir un manque de puissance. J’ai malgré tout décidé de prendre le départ, mais le problème a rapidement empiré. Dès le début du deuxième tour de course, l’auto ne répondait plus et s’est arrêtée."

Au terme d’une course animée sous le soleil, c’est malgré tout une Nissan qui s’est imposée pour la première fois cette saison grâce aux Japonais Katsumasa Chiyo et Mitsunori Takaboshi. Ils font d’ailleurs coup double en prenant la première place du championnat avec 26 points alors que Bertrand Baguette et son équipier japonais Kazuki Hiramine reculent à la onzième place avec 9,5 points. Pas de quoi démoraliser notre compatriote, déjà tourné vers la prochaine épreuve sur le circuit de Fuji.

"L’abandon fait malheureusement partie des aléas de notre sport, mais le plus important est de regarder vers l’avant et de se concentrer sur les prochaines manches. La saison ne fait que commencer et notre motivation est toujours aussi grande. Nous reviendrons plus forts au début du mois d’août."

C’est tout le mal que l’on peut souhaiter à Bertrand Baguette.