Forte de 18 combattants ce jour-là, la structure verviétoise (branche de l’ASBL Essalem) y a en effet décroché pas moins de cinq médailles d’or, pour deux en argent et trois en bronze.

Une véritable razzia en catégorie espoirs, rendue effective par les performances d’Adriana Pottier, Widad Sabri, Francesco Junior, Mohammad Alkhayat et El Ibrahimi Riad, les médaillés d’or. Boumrah Ahlam et Ghordou Naim (argent) ainsi que Bouassam Souhaila, El hajjaji Fadi et Ensar Say (bronze) complétant la récolte.

De quoi conclure en beauté une saison très fructueuse, puisque le Taekwondo Essalem affiche un tableau de chasse bien fourni, avec 36 médailles glanées en 6 compétitions (14 en or, 10 en argent, 12 en bronze)!

Une belle réussite pour ce jeune club, fondé en 2017. par Abdelilah Zinoun (également ex-champion sur les terrains de futsal) et Ulker Ugur, deux anciens pratiquants. En compagnie des coachs Mustapha Bouhmidi et Christophe D’Agostino, "nous nous efforçons de transmettre notre mentalité de vainqueurs à nos athlètes" , déclare Abdelilah Zinoun. Avec une certaine réussite, donc. "Le club est très jeune et la plupart des combattants ont moins de deux ans d’expérience ce qui nous laisse envisager un avenir prometteur" , enchaîne notre interlocuteur.

La saison prochaine, l’Ultimate Team Taekwondo Essalem pourra compter sur une équipe d’une vingtaine de combattants réguliers (contre 14 ces derniers mois), de minimes à seniors.