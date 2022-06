Jogging de Verviers 2022: des (petits) changements sur les 5 et 13 km

Pour la distance phare, le 13 km, le départ est prévu à 15h, place d’Arles. L’arrivée sera, comme toujours, jugée sur la piste d’athlétisme. Globalement, le parcours est semblable à celui de 2019. Unique aménagement, nécéssité par les travaux en Crapaurue: au pied de l’avenue Mullendorff, les coureurs vireront à gauche en direction de la rue de la Banque pour redescendre la rue des Martyrs et retrouver la place Verte. Inscription: 7 € (10 € le jour même).

Avant, à 13h, le 5 km JCPMF ouvrira le bal. Avec un changement intéressant à la fois pour les participants et le public: à Heusy, la course passera par le centre, soit devant l’église puis le tennis, un des sites avec le plus d’ambiance. De quoi profiter de l’atmosphère toujours particulière sur place! Inscriptions: 5 € (7€ le jour même).

Enfin, comme toujours, le Kids Run réservé aux enfants rassemblera encore des centaines d’élèves pour une petite boucle débutant à 17h.

Plus d’informations dans la journée et demain dans L’Avenir Verviers.