En effet, l’organisation de l’événement a décidé, cette année, de soutenir l’ASBL Leg’s Go, comme l’avait fait en avril le Verviétois Damien Lox . Il s’agit d’une association dont le but principal est de récolter des fonds afin de pouvoir fournir le matériel nécessaire aux personnes amputées, histoire qu’elles puissent pratiquer la course à pied. Leg’s Go effectue aussi l’accompagnement et l’apprentissage de l’utilisation de la prothèse.

Comme annoncé mercredi par les organisateurs Vincent Swartenbrouckx (Ville de Verviers), Antoine Lukoki (échevin) et Frédéric Forlin (Skinfit), 1 € par inscription aussi bien au 5 qu’au 13 km sera reversé à Leg’s Go.

Pour faciliter la participation d’un maximum de personnes à mobilité réduite, des places de parking seront réservées devant le stade de Bielmont, et des interdictions de stationner mises en place pour leur rendre le passage plus aisé. À noter qu’ils ne seront pas repris dans le classement, précise Vincent Swartenbrouckx.