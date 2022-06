Si peu de joueurs ont l’expérience de ce type de rencontres, ce n’est pas le cas de Benoît Closset. Durant sa longue carrière, il a connu quatre montées, dont trois via le tour final.

"On peut dire qu’un tour final, ça ne me réussit pas trop mal" , glisse-t-il. "Je reste cependant sur un petit échec puisque j’ai été battu en finale avec Fize il y a deux ans. Pour celle de ce jeudi, je suis optimiste et je sens le groupe franchement motivé."

Après la dernière rencontre des Fromagers, son équipier Jérôme Beco mettait en avant la force du groupe. Le capitaine des Jaune et Bleu ne tient pas un autre discours et se veut lui aussi élogieux sur la force mentale de l’équipe de Herve.

"Je joue depuis très longtemps mais je n’ai jamais connu ça. Pourtant, j’ai évolué à Weywertz et c’est déjà quelque chose. Mais ici, c’est encore bien au-dessus. Il y a un engouement de personnes pour le club qui est exceptionnel. Et mon rôle, en tant que capitaine, c’est d’encadrer tous ces gars. À part Jérôme, mais il est blessé, il n’y a pas d’autres joueurs expérimentés."

À 38 ans bien sonnés, Ben Closset reste un compétiteur et il n’a rien perdu de son appétit de buteur. En championnat, il a une nouvelle fois franchi la barre des vingt buts. Ça nous promet un fameux duel à distance avec l’artilleur hannutois Kevin Cossalter, que l’on a connu chez nous à Faymonville et à Verviers.

«Coza est plus fort que moi»

"Je reste un compétiteur et l’envie de marquer est toujours bien présente. Quand on gagne 4-0 et que je n’ai pas marqué, je râle sur moi. Quant à Cossalter, on se connaît bien. J’estime qu’il est plus fort que moi et il a prouvé en nationale qu’il était bon. Même à 37 ans, il est costaud, il n’a pas marqué 60 buts en trente matches par hasard. Pour le reste, j’avoue que je ne connais pas grand-chose de Hannut. Je ne m’intéresse d’ailleurs pas à l’adversaire. On m’a dit que c’était fort mais s’ils étaient si forts, ils auraient été champions."

Si la P1 peut en effrayer certains, ce n’est pas le cas du capitaine hervien. Pour lui, une montée ne serait pas un cadeau empoisonné.

"On est bon pour le moment, c’est une finale et on va jouer à fond pour monter. Il va y avoir du monde et c’est toujours une motivation supplémentaire. Ça risque cependant d’effrayer un peu les plus jeunes. Mon rôle en tant que capitaine et ancien est de les rassurer. Une chose est sûre, avec ce groupe-là, la montée ne fait pas peur. On jouerait certes le maintien en P1, on devrait batailler à chaque match, mais on ne serait pas un second Pontisse" , conclut-il.