Pour cette nouvelle épreuve du Challenge l’Avenir, les joggeurs affrontaient un parcours long de 9 kilomètres.C ’est Samuel Dubois qui s’est montré le plus vif le long des chemins soironais. Le vainqueur s’est imposé avec un joli chrono (33: 55) et une belle avance sur ses poursuivants Manu Ordoñez et Cédric Weusten.

Soulignons aussi la très belle cinquième place de Véronique Fettweis, qui se classe ainsi première dame. Autre épreuve qui avait lieu vendredi dernier à Soiron, « Le petit Trail à Léon (20,5 km) » a été remporté par Christophe Memurlin.

Cette semaine, deux joggings sont à épingler.

D’abord, vendredi 3 juin, à Polleur (19h30), pour un tracé de 9,5 kilomètres.

Le dimanche 5 juin, veille de jour férié, les mordus de course à pied se retrouveront à Elsaute (19h30), pour les 9 km organisés par l’Etoile Elsautoise.

CLASSEMENT: Jogging du foot de Soiron 28/05/2022 – 9 km

1 DUBOIS SAMUEL 33 : 55

2 ORDONEZ MANU 35 : 07

3 WEUSTEN CEDRIC 36 : 16

4 PIERIK BAS 39 : 16

5 FETTWEIS VERONIQUE 39 : 26

6 TASSET JOFFREY 39 : 53

7 WALRAFF YVES 40 : 19

8 ESTEBEZ ANDRE 40 : 40

9 BACKAERT ALAN 40 : 58

10 LOX DAMIEN 41 : 02

11 VERNIKOV SONJA 41 : 08

12 LODOMEZ OLIVIER 41 : 45

13 QUADFLIEG JORDAN 42:12

14 DEMARTEAU DIEGO 42:17

15 CERFONTAINE OLIVIER 42:22

16 BAAR CLEMENT 43:04

17 DEJARDIN FRED 43:17

18 HUBERT ERIC 43:19

19 NOIRHOMME PIERRE 43:22

20 HANSEZ SEBASTIEN 43:36

21 SCHOENMAKERS BENOIT 43:43

22 DE CECCO JONATHAN 43:47

23 PEREAUX KEVIN 44:52

24 SICIM MUSTAFA 44:54

25 DEBROUX SEBASTIEN 44:55

26 MARTIN JOE 45:00

27 NOEL MAXIME 45:05

28 JANDRAIN FRANCOIS 45:21

29 VANHAY RONNY 45:48

30 GEORGES SEBASTIEN 46:13

31 BECKERS JOEL 46:14

32 HALLUT FRANCOIS 46:25

33 HOCK MICHAEL 46:29

34 DE LUCA ANTHONY 46:34

35 DEMOULIN CHRISTOPHE 46:42

36 DEMOULIN ARTHUR 46:43

37 GUILLITTE JULIEN 47:34

38 SPRONCK JONATHAN 47:42

39 LEMAIRE GUILLAUME 47:45

40 DARIMONT FREDDY 47:50

41 BYNENS NICOLAS 47:53

42 HEINEN PAUL 48:02

43 KEVELAER BEATRICE 48:03

44 JEUKENS MICHEL 48:05

45 CARABIN PHILIPPE 48:11

46 DESSOUROUX JEAN 48:20

47 BECKERS OLIVIA 48:31

48 LAMBERT CHRISTOPHE 49:16

49 EL HAJJAJI ABDEL 49:45

50 PIRON THIBAULT 49:48

51 BONHOMME LAURENT 49:49

52 REGNIER DIDIER 49:50

53 DEGHAYE BERNARD 50:03

54 JENNIGES ALEXANDER 50:11

55 LEFIN PASCALE 50:21

56 CHAPELIER THIERRY 50:25

57 BECKERS ANAIS 50:26

58 DE CECCO FREDERIC 50:42

59 GABEZ LINDSEY 51:01

60 SCHLECK SANDRA 51:03

61 BOURGARD SONYA 51:13

62 VANDERHEYDEN SABINE 51:26

63 LAHAYE SARAH 51:42

64 ANDRIEN MAXIME 51:50

65 MEYS LORIS 51:51

66 PAQUET AMAURY 51:52

67 MENNICKEN ROGER 52:00

68 VARGA MICHAEL 52:04

69 LEDENT XAVIER 52:25

70 HUON NICOLAS 52:28

71 FERNANDEZ HERRERA BERNARD 52:35

72 PIQUERAY CELINE 52:55

73 HILDERSON LUC 53:04

74 BEAUWENS MAGALI 53:07

75 DE LEO LETIZIA 53:25

76 CONSTANT FREDERIC 53:25

77 SOMJA VICTOR 53:48

78 COLIN JEAN-LOUIS 53:51

79 BALTER ANNE 53:55

80 CULOT CHRISTIAN 53:57

81 SCHINDLER QUENTIN 53:58

82 SOMJA STEPHANE 54:18

83 BURLEON QUENTIN 54:28

84 BECKERS BAPTISTE 54:37

85 DACIER BENOIT 54:37

86 GHARBI BRAHIM 54:43

87 FASSOTTE GISELE 54:52

88 SAUVAGE MAXIME 55:22

89 HEUSCH VINCENT 55:23

90 DEVIVIER MARC 55:31

91 QUICKELS VINCENT 55:34

92 RYCKEBUSCH CYRILLE 55:34

93 LECLERCQ XAVIER 55:40

94 SCHOLZEN JOANNIE 55:49

95 DEGIVE VINCENT 55:52

96 MASSIN JEAN PHILIPPE 55:52

97 DELREZ SANDRA 55:53

98 RENAERS STEPHANE 55:58

99 VOLDERS VINCENT 56:03

100 CONSTANT LOIC 56:13

101 FETTWEIS GAELLE 56:15

102 NADENOEN OLIVIER 56:22

103 JONLET LIONEL 56:30

104 DETREMBLEUR DIEGO 56:40

105 DETREMBLEUR CEDRIC 56:41

106 PALM CELINE 56:56

107 CAPIER JEAN-MARIE 57:25

108 DEVILLE YVES 57:39

109 BLANDIAUX OLIVIER 57:40

110 DALEM ISABELLE 57:51

111 CRASSON VINCENT 57:53

112 DUPLOUX GERARD 57:59

113 JUNGBLUTH RAYMOND 58:07

114 BONHOMME NICOLE 58:16

115 DANTINE YVES 58:32

116 BULKAERT JUSTINE 58:53

117 LUFENS DORIAN 59:01

118 DEROCHETTE ARNAUD 59:01

119 DOUCET MICHAEL 59:09

120 LENAERTS RAYMOND 59:10

121 NOIRFALISE CECILE 59:40

122 DETHIER SOPHIE 1:00:02

123 DETHIER ALAIN 1:00:03

124 CREPPE ANNE FRANCOISE 1:00:14

125 THEATE JEAN 1:00:38

126 MEYS CLAUDE 1:00:43

127 KOCKART THOMAS 1:02:54

128 DODEMONT STEPHANE 1:03:13

129 LAMBERT HENRI 1:03:14

130 LENNERTS JESSICA 1:04:02

131 JAMINET JOSE 1:04:29

132 ROUFOSSE UGO 1:04:30

133 DEVILLERS ALAIN 1:04:30

134 BERTRANG JULIEN 1:04:41

135 KOCKART THIBAULT 1:05:06

136 FLOHIMONT FRANCOIS 1:05:40

137 FLOHIMONT ANNE 1:05:40

138 FRAIKIN DOMINIQUE 1:06:06

139 POLIS DAVID 1:06:34

140 DE LEO MIRANDA 1:07:15

141 AGNES MILAZZO 1:07:15

142 LOGNAY AURELIE 1:07:15

143 DORTU RACHEL 1:09:16

144 VANDEGAAR TONY 1:13:47

145 HERZET MARLENE 1:15:42

146 SCHMETZ LOUIS 1:15:48

Classement : le petit Trail à Léon (Soiron) 28/05/2022 - 20,5 km

1 MEMURLIN CHRISTOPHE 1:26:21

2 VANKERKOM RAPHAEL 1:26:34

3 PIRON JULIEN 1:27:21

4 SCHOLZEN CHRISTOPHE 1:28:46

5 WYAIME ANTOINE 1:33:51

6 VROMEN PIERRE-YVES 1:34:10

7 PIRLET SIMON 1:34:49

8 BOURS SAMUEL 1:35:30

9 DEVOS SERGE 1:42:43

10 DALLA CORTE LUDOVIC 1:44:52

11 DEGEE THOMAS 1:44:53

12 GOBATTO MARIO 1:45:31

13 NELISSEN GILL 1:46:09

14 GILLET YVES 1:48:48

15 FROIDMONT DANIELLE 1:49:18

16 GERON SEBASTIEN 1:49:22

17 JEWASINSKI MICHEL 1:49:50

18 MOESEN JEAN FRANCOIS 1:50:34

19 JOURDAN GUY 1:50:34

20 BONBOIRE DAVID 1:53:06

21 ROOMANS PASCAL 1:54:23

22 PIRENNE MARC 1:54:56

23 EL-BALDI SAID 1:55:47

24 LUCASSEN PHILIPPE 1:56:21

25 NYSSEN PIERRE 1:56:43

26 DEMOULIN ANNE SOPHIE 1:57:15

27 DAUBY ELISABETH 1:58:30

28 COLIN JEAN-FRANCOIS 1:59:08

29 WIERTZ DIDIER 1:59:27

30 LEJEUNE DELPHINE 1:59:27

31 LEMPERE LUCIEN 2:00:12

32 GROULARD LOUIS 2:01:25

33 LERUTH MARTIN 2:01:25

34 STEPHANY CHRISTIAN 2:02:05

35 DEGRANDE STEVE 2:02:21

36 CIVINO ERWAN 2:02:27

37 VAN AS NATHALIE 2:02:28

38 HEUSSCHEN DOMINIQUE 2:02:31

39 ISERENTANT CARINE 2:07:35

40 THONNARD MARIE HELENE 2:07:36

41 CORBUSIER NICOLAS 2:09:09

42 SMEETS RONALD 2:09:29

43 MARCHAL XAVIER 2:09:55

44 KERF PATRICK 2:10:22

45 RENOTTE RAPHAEL 2:10:23

46 PETERKENNE GAETAN 2:11:10

47 BROUWIER VINCENT 2:13:22

48 KEYSER CHRISTIAN 2:14:20

49 CAMUS BERTRAND 2:15:43

50 LEJEUNE JEAN-BENOIT 2:17:29

51 SIMONIS SUZANNE 2:24:05

52 DELWAIDE ANNE 2:24:05

53 DUBLET SERGE 2:24:39

54 DELHEZ LAURENT 2:25:52

55 DAUPHIN CEDRIC 2:26:28

56 TOUSSAINT BERNARD 2:27:09

57 HERKENNE NATHALIE 2:29:55

58 HEYNDELS CHRISTIAN 2:30:13

59 PIRARD SEVERINE 2:41:29

60 FRIPPIAT ALIX 3:14:29