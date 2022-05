Nés le 7 septembre 2005, ils ont chacun débuté le volley assez jeunes, évoluant dans toutes les catégories de leur club de Mortroux. Où ils ont trusté les meilleures places (champions de Wallonie pupilles, 2es et 3esde Belgique en minimes et 2es de Belgique en U17). Ils sont ensuite passés par l’Académie de Dinant pendant un an avant de prendre des chemins différents. En effet, Matthis est parti vers l’exigeante école de volley de Vilvoorde, qu’il a quitté après une année seulement pour revenir à Mortroux. Alexy, lui, est parti vers l’école de beach-volley de Leuven, où il évolue toujours. Entouré des meilleurs beacheurs néerlandophones, il a été champion de Belgique en U18 et 5e au Wevza U18 alors qu’il n’avait encore que 16 ans. Il évoluera aussi avec la N2 de Waremme quand son emploi du temps de "beach" le permettra.

Bon sang ne saurait mentir

Alexy et Mathis ont de qui tenir, eux qui ont accompagné leurs parents dans toutes les salles du pays lorsqu’ils étaient enfants.

Leur maman, Marika, a été élue trois fois meilleure arbitre belge et arbitre internationale. Le paternel, Éric, est arbitre et ancien joueur mythique de Saint-Vith en division d’honneur. Sans compter leur grand-père Luc, entraîneur liégeois avec une des plus belles cartes de visite de la province.