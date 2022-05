Quelques minutes après cette dernière rencontre thimistérienne du tour final interséries, le T1 de La Minerie Gino Piol dressait un bilan de sa saison.

"Le premier mot qui me vient est “unité”. On a dû, ou pu, compter sur des forces de la P4. Une fois champions, le staff et les joueurs se sont mis à notre disposition. Mais ça a été dans les deux sens puisque, eux aussi, ils ont eu des absents durant la saison. Il a fallu que les joueurs acceptent et ils l’ont fait sans rechigner. Que ce soit Francesco (NDLR: Dell’Aquilla, l’entraîneur de l’équipe B) ou moi, on a parfois dû faire des concessions sur certains joueurs. Ne former qu’un groupe a alors été notre force. Le titre en P4 et le tour final en P2, c’est la consécration du travail accompli" dixit Gino Piol.

En travaillant de la sorte, les deux coaches ont renforcé la cohésion de tout un club. La saison prochaine, l’Espoir Minerois jouera à coup sûr un rôle en vue.

"Ce travail en pose déjà les bases et nous facilitera la tâche" , enchaîne le mentor des Rouges. "Des coaches qui travaillent conjointement et des joueurs qui jouent ensemble, ça doit être notre force."

Il suffit d’entendre les deux entraîneurs de l’Espoir pour comprendre qu’ils se vouent un profond respect.

«Ceux qui font fonctionner le club»

"On utilise et maîtrise des systèmes complètement différents. Francesco m’apporte donc une autre vision. Tactiquement, il a des capacités nettement supérieures à un coach de P4. Il m’amène un regard frais et des notions dans des systèmes que j’utilise moins. Dans l’autre sens, on peut dire la même chose. J’ai aussi essayé de mettre en avant la simplicité dans les rapports entre deux coaches. J’ai toujours tenté de le mettre au même étage que moi" explique le mentor de la P2 mineroise, avant de conclure par un petit mot sur ceux rarement cités. "Je tiens absolument à remercier des bénévoles comme le président, sa maman, la famille Feyen, Marcel Thomsin, Momo, Monsieur Vockx et tous ceux dont je ne connais pas le nom et qui font fonctionner le club" conclut-il.