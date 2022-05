Elsaute B: clap de fin pour Jérémy Schyns

Assez ému, le gardien de but est revenu pour nous sur cette année et, plus largement, sur sa carrière bien remplie. "Quand j’ai accepté cet ultime challenge avec l’équipe B du club, je savais que ce serait pour un an seulement et que ce serait ma dernière saison" , confie-t-il. "Le seul objectif pour le groupe, c’était de ne pas descendre. Finalement, on passe à deux doigts du titre de champion. Tout le groupe a fait d’énormes progrès et je pense avoir bien joué mon rôle de cadre. Je suis heureux de finir sur une saison aussi réussie."

«Une vraie fierté»

Quant aux moments les plus marquants de son parcours, il en cite trois: "Mes débuts à Elsaute en P1 à 19 ans. Le titre en P2C avec Xhoffraix, évidemment. J’y ai passé des années extraordinaires. Et puis mon retour ici avec, là aussi, une montée en P1 à la clé." Montée qui a été suivie, dans la foulée, d’un changement aux allures de passage de témoin avec Maxime François. Ce dernier, jeune gardien prometteur de la P3, garde désormais les cages de la P1. "Terminer avec ces gamins dans le club qui m’a lancé et qui a cru en moi, c’est une vraie fierté. La boucle est ainsi vraiment bouclée. J’en profite d’ailleurs pour remercier ma femme et ma famille pour les sacrifices qu’ils ont fait pendant toutes ces années."

Prochain challenge en vue pour le désormais ex-portier: le coaching. « Je vais remplacer Olivier Nadenoen dans le staff de la P1 et entraîner les gardiens la saison prochaine. » Une suite logique pour celui dont la longue histoire avec l’Étoile Elsautoise n’est donc pas encore près de se terminer.