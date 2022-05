Chevron espère encore monter: «On nous a dit qu’il existait des possibilités»

"Dans un premier temps, nous hésitions à faire le déplacement jusqu’à Dalhem ce dimanche" avoue l’entraîneur de l’équipe Ludovic Lejeune. "Notre président s’est renseigné auprès du Comité provincial et on lui a conseillé de jouer le tour final à fond jusqu’au bout. Apparemment, certains dossiers seraient encore en cours et il existerait potentiellement des possibilités. On va donc tenter de remporter cette cinquième place puis on va compter sur notre bonne étoile." Pour terminer cinquièmes, ses hommes devront, après avoir triomphé de l’Étoile Dalhem B ce dimanche, se défaire de Marchin ce jeudi 2 juin 2022, à domicile. Et ensuite espérer. Mais quoi qu’il en soit, la saison est et restera une grande réussite pour le club de Chevron.

"Quand on lit dans la presse que Bolland loue notre mentalité et notre sportivité après notre défaite de jeudi dernier, quand on voit qu’on a déplacé pour ce match plus de 100 supporters et qu’ils étaient encore une trentaine ce dimanche à Dalhem, c’est la plus belle des récompenses à ce qu’on essaye de mettre en place."

Deux ans après leur retour dans les séries liégeoises (ils jouaient avant cela avec les Luxembourgeois), les Chevronais l’affirment donc: ils ont fait le bon choix! "C’était une magnifique saison dans une magnifique série" sourit le technicien. "Il y a beaucoup de choses à aller chercher dans tous ces clubs germanophones et des Fagnes qu’on a rencontrés cette année. D’ailleurs, nous avons fait la demande pour rester dans cette série et on espère vraiment que ce sera le cas."