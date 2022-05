Basket-ball : le projet de séries TDM2, R1 et R2 pour la saison 2022-2023 dévoilé

Les projets de série concernant les compétitions nationales et régionales pour la saison 2022-2023 sont sortis. Avec sans doute une grosse déception au niveau des équipes liégeoises de TDM2 réparties dans les deux séries. Pepinster croisera la route de Sprimont et Comblain en série A alors que RSW Liège Basket, Esneux, Saint-Louis United et Ninane se rencontreront en série B.