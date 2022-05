La vie post-inondations des clubs sinistrés: à Franchimont « il y a du positif dans le malheur » estime Georges Dormans (photos)

Du côté de Franchimont, le président Georges Dormans dresse un premier bilan.

Le terrain synthétique va être remis en état. Il devrait être prêt cet été, dès fin juillet. ©Eda Éric Muller

« Cette période est assez spéciale pour deux raisons » , explique-t-il.

"On sort de ce Covid qui a marqué tout le monde et on vient de vivre une catastrophe sans précédent. De notre côté, on a été très bien accueillis par différents clubs. Il y a bien sûr Heusy, mais aussi Battice, Rechain et Spa. Nous sommes même allés à la Fraineuse. Je remercie au passage la Commune qui a participé aux frais de location. Si elle n’a pas toujours été simple à vivre, cette expérience est humainement très enrichissante. On a dû travailler ensemble et plus les uns contre les autres. Chapeau aux différentes personnes car ce n’était pas facile de nous accueillir et de trouver une organisation qui convienne à tous. On ne les remerciera jamais assez et on retiendra les relations humaines qui se sont créées au fil du temps. Il y a donc du positif dans le malheur."

Les installations de Franchimont, photographiées en mai 2022, plusieurs mois après les inondations de l'été 2021. ©Eda Éric Muller

«On a perdu quelques joueurs»

Si l’homme fort des 600 pointe avant tout le positif d’une situation complexe, il n’en oublie pas le négatif. "Dans certains groupes, une solidarité s’est renforcée. Mais dans d’autres, elle s’est un peu effritée. Après deux ou trois mois, l’effet inondation est quelque peu retombé et certains ont commencé à se plaindre. Quand tu passes un an hors de tes installations, les affiliés commencent un peu à râler. Sportivement, on a perdu quelques joueurs et on risque d’en perdre encore durant l’entre-saison. On fait avec, c’est comme ça. Mais on repartira de plus belle!"

Le site est en pleine rénovation. ©Eda Éric Muller

Au passage, il ne peut s’empêcher de lancer un petit coup de gueule à quelques clubs. Si Georges Dormans refuse de les citer, le message adressé est on ne peut plus clair: « Certains viennent nous chercher des joueurs et c’est malheureux. Quand on doit remplir des conditions “label” avec une charte de non-débauchage à signer, c’est pour la respecter. Et manifestement, tout le monde ne le fait pas. »

«Il va falloir aller vers les autres et s’associer»

La cohabitation dans les installations heusytoises s’étant parfaitement passée, certains estiment qu’un rapprochement entre les deux clubs servirait les intérêts de tous. Si on devrait un jour y arriver, ce n’est pas encore pour demain.

"Ce que je vais dire ici est personnel car tout le monde au club n’est pas du même avis. Je considère que le foot de papa est terminé et qu’il va falloir passer à autre chose. Quand je dis ça, je pense à des structures inter-communales. Il va falloir aller vers les autres et s’associer. On n’est pas encore prêt mais c’est inévitable. N’oublions que les mentalités changent très fort et que les bénévoles se font rares. Et sans eux, un club ne saurait pas tourner" , conclut Georges Dormans.

Des installations qui seront prêtes pour la reprise et une future réorganisation est prévue à Franchimont

Pour repartir de l’avant, Franchimont doit retrouver au plus vite ses installations. Si les travaux d’aménagement des terrains n’ont pas encore débuté, Georges Dormans se veut confiant.

La tribune du club franchimontois devrait bientôt accueillir à nouveau des spectateurs. ©Eda Éric Muller

"Il est convenu qu’on dispose d’un terrain complètement terminé pour fin juillet, et du second pour fin août. L’entreprise chargée des travaux s’est engagée et des astreintes sont prévues en cas de retard. Si certains se posent des questions, je suis pour ma part optimiste. On disposera alors d’un outil identique à celui qu’on avait avant les inondations."

Le nerf de la guerre, dans tous les clubs, est l’aspect financier. Ce dernier est encore plus important quand on a été sinistré.

"De notre côté, on n’a pas trop à se plaindre" , enchaîne le président franchimontois. "On a certes perdu un peu de matériel mais on a été aidé par le comité provincial, la commune et différents canaux. En ce qui concerne les rentrées de la buvette, ça n’a rien changé puisque nous n’en avons pas en temps normal. Il reste la remise en état des deux synthétiques mais c’est la commune qui gère ce dossier. Theux étant de catégorie 1 au niveau de la gravité des inondations, la Commune a droit à 90% de couverture par le fond des calamités."

©Eda Éric Muller

Bientôt une réorganisation

Le retour à la maison n’est donc plus qu’une question de semaines. Et pour repartir dans une dynamique positive, le club a décidé de se réorganiser. « Il y aura en effet une réorganisation. À ce niveau, des informations plus précises suivront. C’est pour moi indispensable de manière à relancer la machine et à faire revenir les gens. Il faut savoir qu’avec le Covid puis les inondations, ça fait presque trois ans qu’on n’a plus joué chez nous. Mais je suis confiant et on va repartir de l’avant. On disposera bientôt d’un superbe outil et les gens vont revenir d’eux-mêmes » , conclut Georges Dormans.